Утраченную мелодию часов МИЭТа, написанную Таривердиевым, частично восстановили 29.03.2025 ZELENOGRAD.RU

В начале 1970-х годов знаменитый советский композитор Микаэл Таривердиев написал мелодию для боя часов над главным входом в МИЭТ. Она звучала до 1980-х годов, а потом кассета с записью пришла в негодность, ее дубликаты потерялись, а нотной записи мелодии ни в архиве, ни в Доме музыки не нашлось. И часы замолчали на 20 лет, пока в 2000-х не поставили колокольный звон. Теперь же выпускники МИЭТа пытаются восстановить утраченную запись с помощью старых фильмов. И небезуспешно.

400-килограммовые башенные часы, украшающие вертикальный «портал», с циферблатом в виде Солнечной системы и зодиакальным кругом из красной меди, изготовлены художником Сергеем Чеховым и скульптором Валерием Тюлиным. Создатели хотели, чтобы композицию завершал старинный церковный колокол. Подходящий колокол 17 века, нашелся в музее города Тутаева Ярославской губернии. Директор музея по просьбе художника и скульптора согласился обменять колокол на ружье 18 века. Такое коллекционное оружие нашлось в частном собрании Льва Иофана, племянника знаменитого архитектора Бориса Иофана". Колокол — элемент чисто декоративный, для боя в часах его никогда не использовали, так как он — набатный, с низким «тревожным» тоном. В старину он оповещал людей о беде. Да и сами часы были скорее украшением, чем хронометром, они с самого начала шли неточно, но в полдень звучала та самая мелодия, написанная Микаэлом Таривердиевым. Через несколько лет часы сломались.

На рубеже 2000-х годов сотрудник МИЭТа Юрий Третьяченко и выпускник кафедры систем автоматического управления и контроля Александр Смирнов сумели починить часы. Как рассказал Зеленоград.ру выпускник МИЭТа Евгений Гуровский, основная работа пришлась на его друга Александра Смирнова: «Именно он сделал схему на микроконтроллере и написал прошивку, а позже сделал колокольный бой, который сейчас на часах в МИЭТе». Бой часов звучит каждые 15 минут через репродуктор, и каждый час оттуда же доносится колокольный перезвон — фрагмент с СD-диска «Колокольные звоны Золотого кольца России».

С тех пор часы неоднократно ремонтировали. А энтузиасты не оставляли попыток разыскать ту — начальную мелодию, написанную Таривердиевым. Например, преподаватель Института НМСТ Ю.В. Золотарёв в 2020 году так рассказывал о своих поисках: «Я даже связывался с вдовой композитора в попытке разыскать хоть какой-то след записи. Но безуспешно… И вот к юбилею в университетской группе был выложен ролик с записью фильма 1971 года „Наш МИЭТ“, в котором вместе с кадрами заходящих в вуз студентов на пару секунд слышны звуки красивого колокольного перезвона. Тут меня осенило — это и есть фрагмент той самой утерянной мелодии! Поиски навели меня на запись другой киноленты — „Обитель познаний“ 1972 года, в которой подобный по тону и мелодике колокольный звон проигрывался полностью. Однако эти фрагменты не совпадали».

Сопоставляя эти кусочки, энтузиаст сделал вывод, что колокольный звон из второго фильма и есть, с большой долей вероятности, та самая пропавшая мелодия боя часов. Расшифровать обнаруженный перезвон по нотам и восстановить его в хорошем качестве спустя некоторое время попытались другие заинтересованные люди — выпускники МИЭТа Александр Смирнов и Евгений Гуровский.

Вот как предположительно звучит фрагмент утерянного колокольного боя часов, восстановленный ими из документального фильма «Обитель познаний» 1972 года.

«Разговаривая с разными старожилами МИЭТа, мы выяснили следующее. Колокольный бой — это не мелодия Таривердиева, — рассказал Зеленоград.ру Евгений Гуровский. — Таривердиев писал электронную музыку, поэтому утверждать, что колокольный бой это — мелодия Таривердиева нельзя. Но небольшой отрывок, взятый из фильма „Наш МИЭТ“, похоже, и есть кусочек музыки, написанной композитором. Однако найти ее целиком пока не удалось».

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