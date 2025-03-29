На рубеже 2000-х годов сотрудник МИЭТа Юрий Третьяченко и выпускник кафедры систем автоматического управления и контроля Александр Смирнов сумели починить часы. Как рассказал Зеленоград.ру выпускник МИЭТа Евгений Гуровский, основная работа пришлась на его друга Александра Смирнова: «Именно он сделал схему на микроконтроллере и написал прошивку, а позже сделал колокольный бой, который сейчас на часах в МИЭТе». Бой часов звучит каждые 15 минут через репродуктор, и каждый час оттуда же доносится колокольный перезвон — фрагмент с СD-диска «Колокольные звоны Золотого кольца России».

С тех пор часы неоднократно ремонтировали. А энтузиасты не оставляли попыток разыскать ту — начальную мелодию, написанную Таривердиевым. Например, преподаватель Института НМСТ Ю.В. Золотарёв в 2020 году так рассказывал о своих поисках: «Я даже связывался с вдовой композитора в попытке разыскать хоть какой-то след записи. Но безуспешно… И вот к юбилею в университетской группе был выложен ролик с записью фильма 1971 года „Наш МИЭТ“, в котором вместе с кадрами заходящих в вуз студентов на пару секунд слышны звуки красивого колокольного перезвона. Тут меня осенило — это и есть фрагмент той самой утерянной мелодии! Поиски навели меня на запись другой киноленты — „Обитель познаний“ 1972 года, в которой подобный по тону и мелодике колокольный звон проигрывался полностью. Однако эти фрагменты не совпадали».

Сопоставляя эти кусочки, энтузиаст сделал вывод, что колокольный звон из второго фильма и есть, с большой долей вероятности, та самая пропавшая мелодия боя часов. Расшифровать обнаруженный перезвон по нотам и восстановить его в хорошем качестве спустя некоторое время попытались другие заинтересованные люди — выпускники МИЭТа Александр Смирнов и Евгений Гуровский.

Вот как предположительно звучит фрагмент утерянного колокольного боя часов, восстановленный ими из документального фильма «Обитель познаний» 1972 года.