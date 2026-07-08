На Панфиловском проспекте с 9 июля планируют начать снимать старый асфальт с проезжей части 08.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Покрытие будут снимать участками — примерно по километру на каждой стороне дороги, рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.

Водителям стоит учитывать возможные затруднения движения на Панфиловском проспекте и закладывать больше времени на проезд.

Параллельно продолжается укладка асфальта на тротуарах, а также установка новых опор освещения.

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