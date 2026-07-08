Покрытие будут снимать участками — примерно по километру на каждой стороне дороги, рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» представитель подрядчика.
Водителям стоит учитывать возможные затруднения движения на Панфиловском проспекте и закладывать больше времени на проезд.
Параллельно продолжается укладка асфальта на тротуарах, а также установка новых опор освещения.
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