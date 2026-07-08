8 и 9 июля проходят дни пересдачи: одиннадцатиклассники выбирают один предмет ЕГЭ, результат которого они хотят улучшить. В этом году на пересдачу записались более 14 тысяч московских выпускников — почти каждый пятый. Притом более тысячи из них — высокобалльники: 118 человек — написали экзамен выше 90 баллов, еще 13 — на 98, пятеро получили 99, но хотят иметь заветные 100 баллов.

Пересдать предмет по желанию, а не только при провале экзамена, разрешили с 2024 года. На пересдаче математики выпускники вправе изменить уровень — с базового на профильный и наоборот.

Чаще всего выпускники пересдают русский язык (почти 3,4 тысячи заявлений) и профильную математику (более 2,2 тысячи). Среди предметов по выбору выделяются информатика и химия. Информатику пересдают больше двух тысяч человек, химию — больше тысячи: это примерно каждый восьмой из тех, кто сдавал эти предметы в основном потоке.

Прежний результат аннулируется в любом случае — даже если новая попытка окажется хуже. Выпускники узнают результаты не позднее 17 июля. К этому моменту приемная кампания в вузах еще будет идти, поэтому они успеют подать документы. На вопросы о процедуре отвечает Региональный центр обработки информации: сайт rcoi.mcko.ru и телефон 8-499-653-94-50.

Ваш ребенок пересдавал сегодня ЕГЭ? Или записан на пересдачу завтра? Расскажите, какой предмет он выбрал.