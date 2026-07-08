Сейчас есть билеты за 2500 рублей и большой выбор мест. Стоимость доходит до 6500 рублей.

Помимо свободного владения редким регистром сопрано и феноменального диапазона вокала, артист известен экстравагантным стилем — в его коллекции сценических образов собрано более 2500 уникальных костюмов ручной работы.

Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста Российской Федерации, исполняет песни более чем на десяти языках мира и открыл собственную вокальную школу.

В анонсе отмечено, что специально для нового шоу создается современная красочная сценография: видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества. Певец исполнит композиции из разнообразного репертуара разных лет.

Концерт состоится 6 декабря (это воскресенье) в 18:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Продолжительность — 2 часа с антрактом, возрастное ограничение — 6+.

Билеты: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-sergeya-penkina

Вопросы можно задать по общему телефону учреждения: 8-499-734-31-71.