Непогода может сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра. При таком количестве осадков возможны подтопления на дорогах, во дворах и в низких местах, где плохо работает ливнёвка.

Причина — редкое погодное явление: два циклона могут объединиться в один большой атмосферный вихрь. Такое взаимодействие синоптики называют эффектом Фудзивары.

Эффект Фудзивары — это не отдельный «ураган», а способ взаимодействия двух вихрей. Когда два циклона сближаются, они начинают влиять друг на друга: не просто движутся каждый по своей траектории, а закручиваются вокруг общего центра. В Северном полушарии такое взаимное вращение происходит против часовой стрелки.

Если один циклон сильнее другого, он может фактически «затянуть» слабый вихрь в свою циркуляцию. Если системы сопоставимы по силе, они некоторое время могут кружиться вокруг общего центра, меняя траектории друг друга. В итоге возможны разные сценарии: слияние, поглощение одного вихря другим или расхождение систем после взаимодействия.

Название явление получило по имени японского метеоролога Сакухэя Фудзивары, который изучал взаимодействие вихрей ещё в начале XX века. Чаще всего об эффекте Фудзивары говорят применительно к тропическим циклонам и тайфунам, но похожая механика возможна и у внетропических циклонов — то есть у обычных для наших широт областей пониженного давления.

Главная особенность таких ситуаций — сложность прогноза. Когда два крупных вихря начинают взаимодействовать, их траектории и зоны самых сильных осадков могут смещаться. Поэтому точное распределение дождя по районам Подмосковья лучше уточнять по ближайшим прогнозам.