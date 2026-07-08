В пятницу с 19:00 до 21:00 здесь организуют танцевальный вечер под хиты 80-х и 90-х.

Прогноз обещает теплый вечер (до +21) и «солнечный» дождь.

Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.

Концерт запланирован на площади Юности.