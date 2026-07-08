В пятницу с 19:00 до 21:00 здесь организуют танцевальный вечер под хиты 80-х и 90-х.
Прогноз обещает теплый вечер (до +21) и «солнечный» дождь.
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
Концерт запланирован на площади Юности.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Сильные дожди могут накрыть к выходным московский регион — два циклона сольются и прогнозировать погоду станет сложней Новости
Зеленоградцев старшего возраста приглашают на ретро-дискотеку — вечером 10 июля на площади Юности Новости
С хаотичной парковкой у пляжа Городского пруда решили бороться после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Новая выставка, посвященная монументально-декоративному искусству Зеленограда, открылась сегодня — 9 июля проведут бесплатную экскурсию с куратором экспозиции Новости
Сконструируй своё будущее в МИЭТ: рассказываем про направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» Реклама
Семейные соревнования в формате веселого антиквиза — вечером 9 июля на площади Юности: нужна регистрация Новости