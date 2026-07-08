Во вторник, 14 июля, в 17:00 повара ресторана Аркадия Новикова на Савелкинском проезде научат детей готовить полезный и вкусный сэндвич с сыром рикоттой, перепелиным яйцом и помидорами черри.

Участие бесплатное и возможно только по предварительной записи, как указано в анонсе — для детей до 12 лет.

Задать вопросы и занять место можно по телефону: 8-495-183-76-00.

Ресторан расположен по адресу: Савелкинский проезд, дом 10