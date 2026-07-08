Реконструкция лыжероллерной трассы за горбольницей вошла в активную фазу 08.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Старый асфальт уже сняли, новый начнут укладывать на днях и скоро займутся двумя новыми мостами через реку Сходню. На рендерах — красивая новая зона старта с павильонами, прокатом и кафе.





Планируются три стартовые зоны, у основной построят павильон с пунктом проката, раздевалками, кафе, санузлами, медпунктом и помещением для хранения и выдачи инвентаря. Сделают гаражи для техники, трибуны, спортивную площадку, веломост, площадку для складирования снега и размещения снегогенераторов.

Официальный срок завершения работ — 15 августа. Но, по словам начальника участка компании-подрядчика, реконструкция началась позже запланированного, поэтому уложиться в этот срок, скорее всего, не получится.

Асфальт и бордюры

После снятия старого асфальта рабочие меняют бордюры, делают канализацию и разбирают фундаменты демонтированных построек.

Под бордюры укладывают геотекстиль: он отделяет слои основания, защищает их от влаги и прорастания травы — так покрытие должно дольше держаться без деформаций.

К укладке асфальта планируют приступить примерно с 10 июля.

Новый павильон

Параллельно готовятся к строительству нового павильона: вывозят грунт, закрывают деревья фанерой, разбирают оставшийся фундамент, чтобы начать рыть котлован под новый павильон.

Часть недавно высаженных деревьев придётся пересадить: на их месте предусмотрена площадка для снегогенераторов. На участках, где строительству мешают другие деревья, работы пока не ведут — там ждут порубочные билеты.

Мосты

В ближайшие дни строители планируют приступить к установке двух новых мостов через реку Сходню. На информационном щите рядом с трассой отмечены пять мостов, но, по словам начальника участка, это ошибка.

Один мост сейчас сохранился — его демонтируют и заменят новым. Второй разрушился два года назад, сейчас на его месте через реку лежит дерево. Здесь мост будут строить заново.

Чего делать не будут

Вместо планируемых 10,9 километра трасса будет длиной 8,7 километра. Из них 2,2 километра будут с асфальтовым покрытием, ещё 1,5 километра — с покрытием из щебня.

Освещение вдоль нового участка трассы за рекой Сходней прокладывать не планируют, мосты тоже освещать не будут.

Отдельных пешеходных дорожек и площадок для отдыха на территории трассы также не предусмотрено.

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