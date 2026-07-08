Планируются три стартовые зоны, у основной построят павильон с пунктом проката, раздевалками, кафе, санузлами, медпунктом и помещением для хранения и выдачи инвентаря. Сделают гаражи для техники, трибуны, спортивную площадку, веломост, площадку для складирования снега и размещения снегогенераторов.

Официальный срок завершения работ — 15 августа. Но, по словам начальника участка компании-подрядчика, реконструкция началась позже запланированного, поэтому уложиться в этот срок, скорее всего, не получится.