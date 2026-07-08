Клиника доказательной медицины в Зеленограде 08.07.2026 ZELENOGRAD.RU

При обращении за медицинской помощью мы часто сталкиваемся с проблемой — мнение каждого нового врача кардинально отличается от заключения предыдущего специалиста. При этом назначений столько, что приходится покупать половину ассортимента аптеки. А папка с результатами анализов постепенно начинает напоминать древнее писание.

В попытке найти честного врача, которому можно доверять, и который не назначит лишних анализов, можно провести долгие годы. На что ориентироваться при его поиске? На ученую степень? На стаж?

Ответ на этот вопрос только один — врач, который работает по принципам доказательной медицины.

Доказательная медицина — это подход к медицинской практике, при котором доктор использует только методы лечения или диагностики, для которых эффективность была доказана научными исследованиями.

Долгое время доктора в Зеленограде, которые практикуют этот подход, работали в разных учреждениях и о них можно было узнать лишь по рекомендациям от знакомых или родственников. Либо ехать в Москву, где есть клиники, в которых такие доктора сконцентрированы в одном месте.

Теперь настал момент, когда клиника доказательной медицины будет в Зеленограде. И врачи, идущие в ногу со временем, будут вести приём в одном месте. Исключительно нужные анализы, никаких псевдонаучных методов лечения, никаких «авторских» методик.

Клиника «Дока» основана двумя ЛОР-врачами и учёным из Зеленограда. Прием будут вести профессионалы, использующие новое и современное оборудование. В клинике будет представлено более 15 медицинских специальностей.

Клиника расположена в новом 22-м районе города в квартале «Зеленый парк». Новая клиника в новом квартале обеспечит комфорт и качественную научную медицину для жителей любимого города.

Клиника доказательной медицины «Дока» откроет свои двери 13 июля 2026 года!

Запись открыта уже сейчас.


Режим работы с 09:00 до 21:00.

Официальный сайт: https://clinicdoka.ru
Телефон для записи +7-499-290-9-290
Телеграмм-канал: @clinicdoka
Вконтакте https://vk.com/clinicdoka

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