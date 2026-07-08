Дохлая рыба всплывает в Городском пруду вторую неделю — городские власти отмалчиваются 08.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Погибшей рыбы не слишком много, чтобы это явно бросалось в глаза, но она повсюду: от пляжа до 4-го микрорайона, от парка Победы до Дендропарка.

Первые сообщения о проблеме начали поступать ещё в конце июня: с тех пор горожане получили заверения департамента ЖКХ, что дохлой рыбы в пруду нет, и одновременно увидели коммунальщиков, которые пытались собрать рыбу с поверхности.

Причина гибели рыбы пока неизвестна: без анализов воды и исследования погибшей рыбы нельзя понять, что именно происходит с прудом. Версий может быть много — от сравнительно обычного летнего замора, когда из-за жары, цветения воды или разложения органики рыбе начинает не хватать кислорода, до куда более опасных причин: попадания в воду токсичных соединений.

Городской пруд — открытый городской водоём: у него пляж, парковые берега, рядом гуляют дети, люди кормят птиц, кто-то заходит в воду, несмотря на запрет купания. Поэтому вопрос не только в том, неприятно ли видеть дохлую рыбу на поверхности. Главный вопрос — безопасна ли вода для людей, животных и самой экосистемы пруда.

Самое тревожное в этой истории — не сам факт гибели рыбы. Такое в городских водоёмах бывает, и иногда причины действительно оказываются природными или сезонными. Самое тревожное — молчание властей. Горожанам не объяснили, брали ли пробы воды, обследовали ли погибшую рыбу, какие службы выезжали на место, есть ли превышения по загрязняющим веществам, кто отвечает за очистку водоёма и когда будут результаты проверки.

Вместо этого жители получили взаимоисключающие сигналы: в официальном ответе — что дохлой рыбы в пруду нет, а на воде — коммунальщики, которые пытаются эту рыбу собрать.

Между тем экологическая информация — не то, чем власти вправе распоряжаться по своему усмотрению. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды отдельно прописано в Конституции. Закон «Об охране окружающей среды» прямо относит такую информацию к общедоступной. Закон «Об информации» отдельно устанавливает, что доступ к экологической информации не может быть ограничен.

Если городские службы знают, что происходит с прудом, они должны это сообщить. Если не знают — должны сказать, кто, когда и как это выясняет.

Публичный ответ в такой ситуации должен быть не отпиской «фактов не выявлено», а конкретным: когда проводилось обследование, кто его проводил, в каких точках отобраны пробы, какие показатели проверяются, когда будут результаты, нужно ли ограничить контакт с водой и что сделано для сбора погибшей рыбы.

Пока этого нет, горожанам предлагают выбирать между слухами, собственными наблюдениями и официальным молчанием.

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Метки:
экология, большой городской пруд
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