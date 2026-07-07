Спорткомплекс рядом с пляжем на городском пруду не успевают достроить в срок 07.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Спорткомплекс строят между пляжем и бассейном «Орбита», на месте снесённого шатра с теннисными кортами на Озёрной аллее. Планы на здание не изменились: там должны открыться фитнес-клуб DDX с банным комплексом и двумя бассейнами — внутренним и уличным, а также академия тенниса с тремя кортами.

Строительство уже должно было близиться к финишу. По паспорту объекта работы планировали завершить в июле—сентябре — этот срок уже начался, но стройка пока заморожена.

Задержка связана с банковскими процедурами, рассказал «Зеленоград.ру» представитель владельца здания: «У банков сейчас довольно жёсткие критерии по обеспечению финансовых обязательств. Мы проходим кредитный комитет, уже практически всё готово. Надеемся, что скоро получим решение».

Теперь достроить объект рассчитывают к апрелю 2027 года.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
строительство, долгострой, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Спорткомплекс рядом с пляжем на городском пруду не успевают достроить в срок Новости
Чемпионкой Москвы по нардам стала зеленоградка Надежда Сергеева Новости
Концерт в честь Дня семьи, любви и верности — вечером 8 июля на площади Юности Новости
Бэби-клуб Зеленоград — От первых шагов до подготовки к школе Реклама
Новая выставка, посвященная монументально-декоративному искусству Зеленограда, открылась сегодня — 9 июля проведут бесплатную экскурсию с куратором экспозиции Новости
Полностью российские приборы для измерения вакуума создала зеленоградская компания Новости
Что изменится после объединения ДК Андреевки и Менделеево Новости
Сконструируй своё будущее в МИЭТ: рассказываем про направление 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» Реклама
Флейта, гитара и красивые голоса — 9 июля у Школьного озера выступит группа «Глафира Бэнд» Новости
Семейные соревнования в формате веселого антиквиза — вечером 9 июля на площади Юности: нужна регистрация Новости
Запреты самокатов в Подмосковье признали незаконными — прокуратура требует их отменить Новости
Юной спортсменке с ДЦП нужна помощь, чтобы продолжить реабилитацию Новости
Свыше 400 беспилотников летело на Московский регион минувшей ночью Новости
Самокатчики всё чаще травмируются сами — из-за падений и опрокидываний Новости
Петровско-Разумовскую закроют для поездов МЦД-3 с 15 июля Новости
«Ведогонь-театр» открыл продажу билетов на все спектакли сентября Новости
На Берёзовой аллее делают автобусные остановки. Ранее префектура не поддержала запуск автобусов на этой улице Новости
Концерт известного рок-музыканта и блогера Жоры Князя из Зеленограда — бесплатно в гастрономическом центре «Станция» 9 июля Новости
Выделенную полосу для автобусов начали делать на Солнечной аллее и Центральном проспекте Новости
Детей и родителей приглашают смотреть мультфильмы в шатре у Школьного озера — по понедельникам в июле покажут фестивальные сборники, которые сложно увидеть где-то еще Новости
Автотехцентр Автория — все виды ремонта и обслуживания автомобилей совсем рядом Реклама
На Чёрном озере начали делать новый пляж. До завершения работ осталось меньше месяца Новости
Горячую воду отключат со вторника в 3, 4, 5, 6, 7 микрорайонах Новости
К стадиону «Элион» в лесу 5-го микрорайона закрыли проход. Здесь построят большой технопарк Новости
Праздник Чильсок: розыгрыш призов от «Мистер Пак» и фудмолла «Станция» Реклама
Картинки с выставки: как пахали жители деревень на месте будущего Зеленограда Новости
Фехтовальщица из Зеленограда стала чемпионкой Европы Новости
Велопарковка стала поводом для спора соседей: она нужна и мешает одновременно Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру