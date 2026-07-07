Спорткомплекс строят между пляжем и бассейном «Орбита», на месте снесённого шатра с теннисными кортами на Озёрной аллее. Планы на здание не изменились: там должны открыться фитнес-клуб DDX с банным комплексом и двумя бассейнами — внутренним и уличным, а также академия тенниса с тремя кортами.
Строительство уже должно было близиться к финишу. По паспорту объекта работы планировали завершить в июле—сентябре — этот срок уже начался, но стройка пока заморожена.
Задержка связана с банковскими процедурами, рассказал «Зеленоград.ру» представитель владельца здания: «У банков сейчас довольно жёсткие критерии по обеспечению финансовых обязательств. Мы проходим кредитный комитет, уже практически всё готово. Надеемся, что скоро получим решение».
Теперь достроить объект рассчитывают к апрелю 2027 года.