Спорткомплекс строят между пляжем и бассейном «Орбита», на месте снесённого шатра с теннисными кортами на Озёрной аллее. Планы на здание не изменились: там должны открыться фитнес-клуб DDX с банным комплексом и двумя бассейнами — внутренним и уличным, а также академия тенниса с тремя кортами.

Строительство уже должно было близиться к финишу. По паспорту объекта работы планировали завершить в июле—сентябре — этот срок уже начался, но стройка пока заморожена.