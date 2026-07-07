Надежда Сергеева выиграла чемпионат Москвы по коротким нардам-блиц среди женщин.

В спортивные нарды Сергеева играет около года. До этого 25 лет она была мастером спорта в другом виде — акватлоне (подводной борьбе). О нардах узнала случайно: искала на сайте Минспорта обновлённые правила акватлона и увидела нарды в общем перечне. Оказалось, что нарды уже несколько лет официально признаны видом спорта — как шахматы и шашки.

Заинтересовавшись, Надежда слетала в Сочи посмотреть чемпионат России по коротким нардам. Зал на 200 участников за 100 столами и призовой фонд в пять миллионов рублей впечатлили, и она решила попасть на следующий такой чемпионат сама.

Первый официальный турнир Сергеева закончила на последнем месте. Дальше — год тренировок и постоянных онлайн-турниров. Результатом стала победа на чемпионате Москвы.