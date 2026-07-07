Чемпионкой Москвы по нардам стала зеленоградка Надежда Сергеева 07.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Надежда Сергеева выиграла чемпионат Москвы по коротким нардам-блиц среди женщин.

В спортивные нарды Сергеева играет около года. До этого 25 лет она была мастером спорта в другом виде — акватлоне (подводной борьбе). О нардах узнала случайно: искала на сайте Минспорта обновлённые правила акватлона и увидела нарды в общем перечне. Оказалось, что нарды уже несколько лет официально признаны видом спорта — как шахматы и шашки.

Заинтересовавшись, Надежда слетала в Сочи посмотреть чемпионат России по коротким нардам. Зал на 200 участников за 100 столами и призовой фонд в пять миллионов рублей впечатлили, и она решила попасть на следующий такой чемпионат сама.

Первый официальный турнир Сергеева закончила на последнем месте. Дальше — год тренировок и постоянных онлайн-турниров. Результатом стала победа на чемпионате Москвы.

Раньше Надежда Сергеева избегала блиц-турниров из-за жёсткого лимита времени на матч. В этот раз рискнула и выиграла именно в блице. По пути к титулу она обыграла нескольких кандидатов в мастера спорта — это разряд выше её собственного, а в финале взяла реванш у Ольги Комаровой, которой уступила раньше по ходу турнира.

Быстрый прогресс Сергеева объясняет опытом: она бывшая спортсменка высокого уровня с тренерским образованием, привычка к системным тренировкам сработала и в новой игре.

Многое в нардах решает случай — кости, или зары, способны свести на нет даже верную игру. Надежда играет в них с детства, как семейное развлечение, но спортивную карьеру начала только год назад. Следующая цель — чемпионат России.

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Метки:
спорт, достижение
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