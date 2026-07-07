Вакуумметр — это датчик, без которого вакуумная установка не понимает, достигла ли нужного давления и можно ли запускать технологический процесс. Две модели таких приборов, разработанные зеленоградской «Лабораторией вакуумных технологий плюс» (ЛВТ+), внесены в реестр российской промышленной продукции с максимальным баллом локализации — 115 из 115.

Без вакуумметра установка может физически работать, но не сможет точно контролировать режим. А в микроэлектронике, аэрокосмических испытаниях и сложном промышленном оборудовании именно стабильный режим часто решает, получится изделие годным или нет.

Вакуумметры относятся к санкционной номенклатуре, поставки которой в Россию запрещены с 2022 года. Поэтому максимальные 115 баллов локализации — повод для профессиональной гордости.

Это не просто надпись «сделано в России», а формальное подтверждение по правилам постановления 719: продукция с такой записью получает преимущества в госзакупках, программах импортозамещения и конкуренции с зарубежными аналогами, а заказчикам проще выбирать российский прибор с подтверждённым происхождением там, где закупка ограничивает импортное оборудование.

ЛВТ+ делает не только вакуумное оборудование. В их ассортименте установки для напыления и плазмохимии, электронно-лучевое оборудование, блоки питания, генераторы плазмы, источники ионов. Отдельное направление — услуги по нанесению покрытий и другие вакуумные технологии для заказчиков.

В Зеленограде привыкли говорить о микроэлектронике как о городской специализации, а такие компании как ЛВТ+ работают в той части технологической цепочки, которая обычно остаётся невидимой для широкой аудитории. При этом сложные производства не могут стабильно работать без их оборудования.