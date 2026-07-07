В четверг вечером на сцене Озеропарка сыграет зеленоградская группа, авторские композиции которой звучат на крупнейших музыкальных онлайн-платформах.
Творчество коллектива «Глафира Бэнд» сочетает глубину народных традиций и яркий индивидуальный стиль, жанры фолк и кантри, инди-рок и блюграсс, а также музыкальную импровизацию.
Концерт запланирован на открытой сцене. Вход свободный.
Основательница группы — певица, композитор и музыкант Глафира Морозова.
Коллектив называет каждую свою песню законченной сюжетной историей и выпускает релизы на музыкальных стримингах (Яндекс Музыка, Apple Music и других). Среди их работ — мини-альбом «Основной цвет», синглы «Колыбельная», «Не молчи», «Солнце в кармане», «Добро-Великан», «Кармашки», «Я река» и другие.
Группа активно поддерживает культурные мероприятия в родном Зеленограде и выступает на День города, в КЦ «Зеленоград» и в рамках проекта «Музыкальные четверги» в Озеропарке.
- По прогнозу, вечером 9 июля — температура до +18, без осадков
- Концерт состоится в любую погоду — если будет дождь, зрителей пригласят в крытый шатер.
- Начало в 18:00, продолжительность — 1 час.
- Возрастное ограничение — 6+
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.
- Концерт пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.