Основательница группы — певица, композитор и музыкант Глафира Морозова.

Коллектив называет каждую свою песню законченной сюжетной историей и выпускает релизы на музыкальных стримингах (Яндекс Музыка, Apple Music и других). Среди их работ — мини-альбом «Основной цвет», синглы «Колыбельная», «Не молчи», «Солнце в кармане», «Добро-Великан», «Кармашки», «Я река» и другие.



Группа активно поддерживает культурные мероприятия в родном Зеленограде и выступает на День города, в КЦ «Зеленоград» и в рамках проекта «Музыкальные четверги» в Озеропарке.

По прогнозу, вечером 9 июля — температура до +18, без осадков

Концерт состоится в любую погоду — если будет дождь, зрителей пригласят в крытый шатер.

Начало в 18:00, продолжительность — 1 час.

Возрастное ограничение — 6+