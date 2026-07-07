В четверг в 18:00 профессиональный ведущий семейных праздников проведет антиквиз «РебятЛандия» — приглашают детей от 7 лет и их родителей, а также бабушек и дедушек. Победителей обещают наградить.
В таком соревновании весело участвовать всем командам. Как указано в анонсе, победят не самые начитанные и сообразительные, а самые веселые, креативные и дружные семьи — поэтому игра и называется антиквизом.
- На момент публикации анонса регистрация открыта.
- По прогнозу, вечером 9 июля — температура до +18, без осадков.
В программе соревнований длительностью 1,5 часа:
— задания по любимым мультфильмам и их героям
— угадайки по картинкам и эмодзи
— танцевальные интерактивы
Примеры заданий:
— угадай мультфильм по согласным буквам
— узнай игру по музыкальной заставке
— определи известный мем по звуковому фрагменту
— станцуй бонус-раунд
Почему игра подходит всем:
— задания получат и дети, и взрослые
— правила понятные, а задачи веселые
— участие можно совместить с вечерней прогулкой семьи
- Важно зарегистрироваться, количество мест ограничено: https://forms.yandex.ru/u/6a3a61af84227c325a50ff82/ (команду регистрирует один участник — капитан)
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
- Игра запланирована на площади Юности
А 8 июля в Зеленограде будут отмечать День семьи, любви и верности: программа здесь