В четверг в 18:00 профессиональный ведущий семейных праздников проведет антиквиз «РебятЛандия» — приглашают детей от 7 лет и их родителей, а также бабушек и дедушек. Победителей обещают наградить.

В таком соревновании весело участвовать всем командам. Как указано в анонсе, победят не самые начитанные и сообразительные, а самые веселые, креативные и дружные семьи — поэтому игра и называется антиквизом.