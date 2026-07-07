Об этом сообщил мэр Собянин: «С вечера до 6 утра в направлении Московского региона летело 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве».



Как определили, что беспилотники летят именно на Москву, не уточняется. Сообщение с указанием числа БПЛА, сбитых «на дальних подступах», начали появляться в канале мэра с 4 июля — тогда их было 200. Почему об этом не сообщали раньше, непонятно.



Между тем атака БПЛА продолжается — уже после сообщения мэра о «рекордной» атаке было сбито ещё семь беспилотников, летевших на Москву.