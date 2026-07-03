Объявление о запрете купания в озере в 10-м микрорайоне заметили сегодня утром. Ещё вчера вечером Роспотребнадзор сообщал, что качество воды в озере в норме.
Объявление возле озера подписано «Жилищником». В префектуре подтвердили «Зеленоград.ру» подлинность запрета.
При этом вечером 2 июля Роспотребнадзор в официальном отчёте о контроле за зонами отдыха сообщил, что в Школьном озере качество воды соответствует санитарным требованиям.
Причины такого внезапного изменения решения неизвестны. Теперь в Зеленограде нет мест, где можно бесплатно купаться в открытых водоёмах. Но работает уличный бассейн в 16-м микрорайоне и комплекс «Термоленд» в «Зеленопарке».
С водой в зеленоградских водоёмах в последнее время происходит что-то неладное: три недели действует запрет на купание в Большом городском пруду, одновременно в нём массово гибнет рыба. А в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне регулярно попадают загрязняющие вещества. Дошло до того, что из пруда пришлось эвакуировать живущих там лебедей.