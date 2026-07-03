Объявление о запрете купания в озере в 10-м микрорайоне заметили сегодня утром. Ещё вчера вечером Роспотребнадзор сообщал, что качество воды в озере в норме.

Объявление возле озера подписано «Жилищником». В префектуре подтвердили «Зеленоград.ру» подлинность запрета.

При этом вечером 2 июля Роспотребнадзор в официальном отчёте о контроле за зонами отдыха сообщил, что в Школьном озере качество воды соответствует санитарным требованиям.