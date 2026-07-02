Проблемы с грязной водой на пруду Быково болото начались в середине июня. Тогда масляную плёнку быстро собрали с поверхности воды, но вскоре на пруду снова появились белёсые пятна и плёночные разводы. В последние дни жители тревожились за безопасность пары лебедей, живущих на пруду. По словам очевидцев, вчера птиц вывезли.
Лебеди на Быковом болоте — давняя городская традиция. Их обычно возвращают на пруд весной после зимовки. В мае пару чёрных лебедей снова выпустили на Быково болото, тогда сообщалось, что перед выпуском птицы прошли ветеринарный осмотр и были здоровы.
Что именно попало в пруд, неизвестно. Сброс быстро закончился, поэтому установить его источник не удалось, сообщили редакции «Зеленоград.ру» в «Мосводостоке», отвечающем за содержание пруда.
Похожие эпизоды на Быковом болоте происходили и раньше. В октябре в пруд уже выливалась мутная белая вода. Возможно, сбросы попадают в водоём через трубу, по которой пруд периодически пополняют водой. На вопрос, можно ли предварительно фильтровать эту воду, в «Мосводостоке» не ответили.
Редакция «Зеленоград.ру» уточнит состояние лебедей и результаты проб воды.