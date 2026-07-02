Мёртвая рыба в городском пруду есть, но власти отказываются её видеть 02.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Жители несколько дней сообщают о мёртвой рыбе в городском пруду и присылают фото с разных точек. Под публикацией «Зеленоград.ру» о проблеме департамент ЖКХ написал, что снулой рыбы, запаха и гибели флоры и фауны не обнаружено. Но после этого горожане снова показали мёртвую рыбу у воды и сообщили о запахе.

Первые сообщения появились 28 июня. Мёртвую рыбу замечали в разных частях пруда: у берега, под мостом, возле 4-го микрорайона и ближе к пляжу. Один из очевидцев даже рассказывал, что мёртвую рыбу собирали в чёрные мешки.

Свой первый ответ 30 июня представитель департамента сопроводил фотографией пруда, над которым идёт дождь. Однако дождя в эти дни не было. На следующий день департамент повторил ответ уже с другой фотографией.

Однако жители опровергли ответ департамента: прислали новые фото и написали, что мёртвая рыба в пруду есть, а в некоторых местах у воды стоит неприятный запах.

Если сначала сообщение о «чёрных мешках» могло казаться преувеличением, то после комментария департамента «мёртвой рыбы нет» на фоне новых фото жителей оно уже выглядит более правдоподобно.

Причина гибели рыбы остаётся неизвестной. Одна из возможных версий — жара и нехватка кислорода в воде, но это должно проверяться специалистами. Также нет публичного ответа, кто именно обследовал пруд, когда это было, по какому маршруту шёл осмотр, брали ли пробы воды и кто отвечает за уборку снулой рыбы.

Третью неделю действует запрет Роспотребнадзора на купание в Большом городском пруду из-за ухудшения качества воды. Но это не объясняет гибель рыбы автоматически: запрет на купание означает, что вода не соответствует санитарным требованиям для людей.

Сообщить о проблеме можно в диспетчерскую «Мосводостока» по телефону 8-495-657-87-03, через портал «Наш город», электронную приёмную правительства Москвы или единую справочную службу 8-495-777-77-77. В обращении лучше указать дату, время и точное место. Если есть фото или видео, их стоит приложить.

Если вы были у Большого городского пруда в последние дни, видели мёртвую рыбу, замечали запах, рабочих, мешки или уборку у воды, пришлите фото и видео в редакцию. Важно указать дату, время и место съёмки.

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Метки:
большой городской пруд, загрязнение воды
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