Жители несколько дней сообщают о мёртвой рыбе в городском пруду и присылают фото с разных точек. Под публикацией «Зеленоград.ру» о проблеме департамент ЖКХ написал, что снулой рыбы, запаха и гибели флоры и фауны не обнаружено. Но после этого горожане снова показали мёртвую рыбу у воды и сообщили о запахе.

Первые сообщения появились 28 июня. Мёртвую рыбу замечали в разных частях пруда: у берега, под мостом, возле 4-го микрорайона и ближе к пляжу. Один из очевидцев даже рассказывал, что мёртвую рыбу собирали в чёрные мешки.

Свой первый ответ 30 июня представитель департамента сопроводил фотографией пруда, над которым идёт дождь. Однако дождя в эти дни не было. На следующий день департамент повторил ответ уже с другой фотографией.

Однако жители опровергли ответ департамента: прислали новые фото и написали, что мёртвая рыба в пруду есть, а в некоторых местах у воды стоит неприятный запах.

Если сначала сообщение о «чёрных мешках» могло казаться преувеличением, то после комментария департамента «мёртвой рыбы нет» на фоне новых фото жителей оно уже выглядит более правдоподобно.