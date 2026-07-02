«Качество воды ухудшилось, в связи с чем купание не рекомендуется», — сообщил Роспотребнадзор в четверг вечером после получения результатов исследования воды.

Запрет купания действует уже три недели. На пляже есть таблички о запрете, однако многие отдыхающие их просто не замечают: объявления неброские, а у воды в жару многолюдно. Купаются даже маленькие дети.

Кто-то не знает о запрете, кто-то считает риск преувеличенным, а кому-то этот пляж удобен — рядом с домом, поэтому от купания всё равно не отказываются.