«Качество воды ухудшилось, в связи с чем купание не рекомендуется», — сообщил Роспотребнадзор в четверг вечером после получения результатов исследования воды.
Запрет купания действует уже три недели. На пляже есть таблички о запрете, однако многие отдыхающие их просто не замечают: объявления неброские, а у воды в жару многолюдно. Купаются даже маленькие дети.
Кто-то не знает о запрете, кто-то считает риск преувеличенным, а кому-то этот пляж удобен — рядом с домом, поэтому от купания всё равно не отказываются.
«Вода отличная, нам нравится. Дно тоже хорошее, здесь песочек. Мы доплывали до другого берега — там камушки, рядом илистое дно, а со стороны пляжа всё отлично», — рассказала корреспонденту «Зеленоград.ру» Марина.
О запрете она узнала только от корреспондента «Зеленоград.ру». «Даже если бы знала, всё равно, наверное, пришла бы. Когда нет времени выбраться куда-то далеко, идёшь на ближайший пляж. Я живу рядом, а свободного времени не хватает».
Похожая логика у других отдыхающих: жарких дней немного, ехать куда-то не всегда получается, а видимых признаков опасности в воде они не замечают.
«В деревнях вообще исследования не проводят, и всё хорошо. Все живы и здоровы. Если постоянно на запреты внимание обращать, то всё в нашей жизни вредно. А пока жарко, надо ловить момент», — считает Ольга.
Купаются не все. Но и те, кто остаётся на берегу, не всегда связывают это с запретом. Некоторые рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру», что пока не заходят в воду просто потому, что она ещё недавно была прохладной.