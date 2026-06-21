Пока купаться нельзя, на пляже строят замки 21.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На берегу городского пруда появился песчаный замок — с башнями, стенами, шпилями и целым внутренним городом. Его сделал читатель «Зеленоград.ру» Сергей Назаров.

Купаться в пруду пока нельзя из-за качества воды, но пляж от этого не пустует: кто-то загорает, кто-то гуляет по берегу, а кто-то строит из песка.

Лучший замок получается из плотного влажного песка, хорошо утрамбованного слой за слоем: тонкие плёнки воды между песчинками создают сцепление, и башни стоят.

Если воды будет слишком много — песок превращается в кашу и замок начинает оседать. Когда песок высохнет — замок тоже рассыплется. Поэтому первыми обычно исчезают самые красивые детали — тонкие шпили, зубцы и окна: они быстрее пересыхают.

У песчаных замков есть даже мировые рекорды. Самый высокий построили в Дании пять лет назад — высотой 21 метр, почти как семиэтажный дом.

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Метки:
досуг, летний отдых, Зона отдыха с пляжем "Большой городской пруд"
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