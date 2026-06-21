Похожая ситуация недавно случилась на Школьном озере. Там после благоустройства покосились бордюры и местами растрескался асфальт. В префектуре сообщили, что «Жилищник» устранит дефекты «в рамках гарантийных обязательств».



Но в реальности никакой формальной гарантии не существует — её «Жилищник» выписывает сам себе. Исправлять ошибки придётся за собственных ресурсов «Жилищника», которые можно было бы потратить на другие нужды дворов.