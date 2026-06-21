Управа рапортует о завершении работ по обновлению придомовой территории у корпусов 200 А,Б,В,Г: «заменен асфальт на дорожках, новое покрытие обеспечивает безопасность и удобство передвижения».
Однако дефекты уже видны невооруженным глазом: на пешеходных дорожках между корпусами 200А и 251 трещины. В некоторых местах бордюрный камень провис и оказался ниже уровня дорожки. Это вызывает вопросы к качеству работ.
Проблема стала типичной для работ, которые проводит «Жилищник». Правда, обычно дефекты проявляются спустя некоторое время, следующей весной, а здесь — сразу. Возможно, весной разрушения будут ещё заметней.
Похожая ситуация недавно случилась на Школьном озере. Там после благоустройства покосились бордюры и местами растрескался асфальт. В префектуре сообщили, что «Жилищник» устранит дефекты «в рамках гарантийных обязательств».
Но в реальности никакой формальной гарантии не существует — её «Жилищник» выписывает сам себе. Исправлять ошибки придётся за собственных ресурсов «Жилищника», которые можно было бы потратить на другие нужды дворов.