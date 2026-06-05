«Жилищник» будет устранять дефекты благоустройства «по гарантии», которую сам же себе выписал 05.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Территорию Школьного озера благоустраивали в 2024 году. После зимы там покосились бордюры и местами растрескался асфальт, а устранять дефекты теперь обещают «в рамках гарантийных обязательств», рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. При этом и заказчиком, и исполнителем по этим работам был зеленоградский «Жилищник». Тогда непонятно, что это за гарантия самому себе и кто перед кем по ней отвечает.

«Нередко бывают такие случаи»

В префектуре утверждают, что благоустройство проводилось «с соблюдением технологического регламента производства работ», а дефекты появились из-за «повышенной влажности грунта и обильных осадков зимой».

Но объяснение про погоду плохо сочетается с публичным высказыванием префекта Зеленограда Анатолия Смирнова. На днях он сказал, что «нередко бывают случаи, когда сошедший по весне снег вскрывает ошибки, допущенные при проведении работ». В числе последствий он назвал как раз потрескавшийся асфальт.

Прямо работы на Школьном озере Смирнов не упомянул. Но если такие ошибки после благоустройства действительно встречаются нередко (а это слово обозначает «довольно часто»), то важно понять, не пытаются ли в этом случае назвать «гарантией» обычное исправление плохо выполненных работ.

Гарантия самому себе?

На информационном щите у Школьного озера заказчиком был указан «Жилищник». В ответе префектуры говорится, что работы по благоустройству тоже проводились силами «Жилищника». Получается: организация одновременно была заказчиком и исполнителем благоустройства.

Поэтому ссылка на гарантийные обязательства выглядит странно. Обычно гарантия предполагает, что одна сторона приняла работу, а другая отвечает за её качество и устраняет недостатки. В случае со Школьным озером получается, что «Жилищник» должен предъявлять гарантийные требования фактически сам себе.

Возможно, в этой схеме был внешний подрядчик или отдельный договор, по которому возникла гарантия. Но префектура такого подрядчика не назвала. Документы, которые могли бы объяснить эту схему — договоры, акты, сметы, гарантийные условия, — не предоставила, сославшись на секретность: якобы, в документах содержатся сведения ограниченного доступа.

Ремонт дефектов на Школьном озере проведут весной-летом 2026 года. Работы, как следует из ответа, должен выполнить тот же «Жилищник». Но никакой гарантии, что снова не случится то самое «нередко», дать уже нельзя.

Прикрыться гарантией

Упоминание «гарантии» выглядит как попытка успокоить горожан: мол, дефекты устранят не за счёт нового бюджетного ремонта, а за счёт того, кто отвечал за качество работ. Но в случае со Школьным озером, получается, что это не так.

«Зеленоград.ру» направит повторный запрос в префектуру. Мы попросим объяснить, как могут возникнуть гарантийные обязательства, если заказчик и исполнитель работ совпадают; был ли у благоустройства внешний подрядчик; кто принимал работы в 2024 году; кто теперь обязан устранять дефекты и за чей счёт это сделают.

Отдельно спросим, как часто после благоустройства выявляют такие дефекты и сколько раз за последние годы их устраняли именно «по гарантии».

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Метки:
благоустройство, школьное озеро, жилищник
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