Гарантия самому себе?

На информационном щите у Школьного озера заказчиком был указан «Жилищник». В ответе префектуры говорится, что работы по благоустройству тоже проводились силами «Жилищника». Получается: организация одновременно была заказчиком и исполнителем благоустройства.

Поэтому ссылка на гарантийные обязательства выглядит странно. Обычно гарантия предполагает, что одна сторона приняла работу, а другая отвечает за её качество и устраняет недостатки. В случае со Школьным озером получается, что «Жилищник» должен предъявлять гарантийные требования фактически сам себе.

Возможно, в этой схеме был внешний подрядчик или отдельный договор, по которому возникла гарантия. Но префектура такого подрядчика не назвала. Документы, которые могли бы объяснить эту схему — договоры, акты, сметы, гарантийные условия, — не предоставила, сославшись на секретность: якобы, в документах содержатся сведения ограниченного доступа.

Ремонт дефектов на Школьном озере проведут весной-летом 2026 года. Работы, как следует из ответа, должен выполнить тот же «Жилищник». Но никакой гарантии, что снова не случится то самое «нередко», дать уже нельзя.