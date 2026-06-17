«Барин приехал» — так прокомментировал парковку машины с госномером А027МО77 в пешеходной зоне у Культурного центра очевидец нарушения. Это не обычный нарушитель — серия номеров АМО закреплена за автопарком мэрии Москвы. А въезд ко входу в КЦ запрещён — власти сами же долго боролись против этого.
Редакция «Зеленоград.ру» сообщила в ГИБДД о нарушении. После этого полиция начала административное расследование, но теперь отказалась сообщить его результаты.
В июне мы запросили результаты этого расследования. В ответ пресс-служба УВД по Зеленограду сообщила, что расследование проводилось, собственник машины «уведомлён в установленном порядке», а информация о результатах «заинтересованным лицам сообщена дополнительно». Что это означает на практике, непонятно: ни факт нарушения, ни принятые меры в ответе не названы.
Между тем ГИБДД по сигналам из соцсетей нередко находит нарушителей, вызывает их в отдел и публикует видео с признанием вины. Здесь — тишина. Из ответа непонятно, оштрафован ли водитель высокопоставленного чиновника мэрии или сам чиновник, если он был за рулём.
«Нашим читателям необходимо знать, обеспечивается ли равенство всех участников дорожного движения перед законом», — написала редакция «Зеленоград.ру» в окружную прокуратуру и попросила проверить, были ли у полиции законные основания не раскрывать результаты расследования, а также обязать ГИБДД ответить по существу.