В июне мы запросили результаты этого расследования. В ответ пресс-служба УВД по Зеленограду сообщила, что расследование проводилось, собственник машины «уведомлён в установленном порядке», а информация о результатах «заинтересованным лицам сообщена дополнительно». Что это означает на практике, непонятно: ни факт нарушения, ни принятые меры в ответе не названы.

Между тем ГИБДД по сигналам из соцсетей нередко находит нарушителей, вызывает их в отдел и публикует видео с признанием вины. Здесь — тишина. Из ответа непонятно, оштрафован ли водитель высокопоставленного чиновника мэрии или сам чиновник, если он был за рулём.

«Нашим читателям необходимо знать, обеспечивается ли равенство всех участников дорожного движения перед законом», — написала редакция «Зеленоград.ру» в окружную прокуратуру и попросила проверить, были ли у полиции законные основания не раскрывать результаты расследования, а также обязать ГИБДД ответить по существу.