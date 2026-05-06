Чёрный седан с номером А027МО77 у главного входа в КЦ — на участке, куда въезд запрещён, — 10 апреля сфотографировал читатель «Зеленоград.ру» и прислал с подписью «Барин к ДК подъехал».

Серия АМО традиционно ассоциируется с автомобилями, связанными с мэрией Москвы, а этот номер, судя по открытым данным, многие годы на разных машинах использовался зеленоградской префектурой.

Ответственность за нарушение ПДД несёт водитель, но вряд ли он сам стал бы нарушать правила без статусного пассажира.

Чья машина — не ответили, сославшись на безопасность чиновников

КЦ «Зеленоград» сообщил, что автомобиль стоял на территории, которая находится в ведении ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», а не учреждения. Отвечать на остальные вопросы в КЦ отказались, сославшись на то, что они «не относятся к деятельности учреждения».

Префектура отказала в информации, сославшись на необходимость «обеспечения безопасности деятельности органов государственной власти». На вопросы по существу — кому принадлежит машина и зачем она там стояла — ответа не последовало.

ГИБДД начала проверку

Госавтоинспекция подтвердила проведение административного расследования. По КоАП его срок — не более месяца, то есть результат должен быть известен до середины мая. Если расследование будет продлено, это должно быть оформлено отдельным решением. «Зеленоград.ру» запросит итоги.

Проблему с въездом машин на пешеходное пространство у КЦ решали много лет: сначала поставили знаки, запрещающие парковку, потом пришлось добавить физические барьеры, так как водители игнорировали ограничения.