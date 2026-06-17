Елена Шевцова вошла в десятку финалистов городского конкурса профессии «Культурно-просветительский работник» и участвует в голосовании за приз зрительских симпатий. Поддержать её можно на сайте: mos-razvitie.ru/mosmastera

Елена представляет проект «Сказочная» — интерактивные занятия для детей от трёх лет. На них читают русские народные сказки, играют и делают творческие работы по мотивам услышанной истории.