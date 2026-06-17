Елена Шевцова вошла в десятку финалистов городского конкурса профессии «Культурно-просветительский работник» и участвует в голосовании за приз зрительских симпатий. Поддержать её можно на сайте: mos-razvitie.ru/mosmastera
Елена представляет проект «Сказочная» — интерактивные занятия для детей от трёх лет. На них читают русские народные сказки, играют и делают творческие работы по мотивам услышанной истории.
Проект появился в Зеленограде: первое занятие прошло в творческом бюро «Зелёная груша». Формат придумали для небольшого пространства — занятия проходят в атмосфере «волшебного шалаша», где дети знакомятся с героями русского фольклора: Бабой Ягой, Лешим и Василисой Премудрой. С тех пор прошло больше десятка программ, в том числе занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы поддержать Елену Шевцову, нужно зайти на сайт конкурса https://mos-razvitie.ru/mosmastera и проголосовать до 22 июня. Для голосования нужно указать адрес электронной почты.