Утверждают, что новая АЗС в Химках стала одной из крупнейших площадок быстрой зарядки электромобилей в Москве и Московской области.

В самом Зеленограде зарядная инфраструктура тоже развивается: недавно заработали станции проекта «Энергия Москвы» по нескольким адресам: у корпусов 139, 534 и 1110, на Георгиевском проспекте в 17-м микрорайоне.