На подземной парковке ТРК «Парус» на Новокуркинском шоссе, 1 установлены пять быстрых зарядных станций сети «Город ЭЗС»: три по 240 кВт и две по 180 кВт. Одновременно там смогут заряжаться до десяти электромобилей.
Утверждают, что новая АЗС в Химках стала одной из крупнейших площадок быстрой зарядки электромобилей в Москве и Московской области.
В самом Зеленограде зарядная инфраструктура тоже развивается: недавно заработали станции проекта «Энергия Москвы» по нескольким адресам: у корпусов 139, 534 и 1110, на Георгиевском проспекте в 17-м микрорайоне.
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