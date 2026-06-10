Зарядные станции для электромобилей заработали по пяти адресам в Зеленограде 10.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Это городские ЭЗС проекта «Энергия Москвы». Они введены в эксплуатацию по следующим адресам:

— у корпуса 139 (три станции)

— у корпуса 534 в МЖК (две)

— у корпуса 1110 (четыре)

— на Георгиевском проспекте, дом 35, возле бывшего «Зельгроса» (три)

Также работают две станции на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва», улица Конструктора Лукина, 14с1

До конца года зарядные станции подключат ещё по шести адресам:

— у корпуса 406

— у корпуса 841 (две)

— у корпуса 1448

— у корпуса 2019 (две)

— у корпуса 2045 (две)

— в проезде 4922, возле технопарка «Элма», (две)

Также по одной ЭЗС добавят к корпусу 139 и к бывшему «Зельгросу»

За схему размещения зарядных станций отвечает департамент транспорта, за запуск конкретных станций — операторы. Департамент контролирует сроки и качество работ.

Важно для всех водителей: парковаться рядом с зарядной станцией можно только на электромобилях. Машины с двигателем внутреннего сгорания могут оштрафовать и эвакуировать с парковочного места рядом с ЭЗС.

Как пользоваться зарядной станцией и кому она подходит

Чтобы зарядить электромобиль, нужно скачать приложение по QR-коду на станции, авторизоваться, выключить машину и подключить её кабелем. После этого в приложении выбрать станцию, нужный коннектор и запустить зарядку. Завершать сессию тоже нужно через приложение.

Для станций проекта «Энергия Москвы» действует тариф около 20 рублей за киловатт-час.

На станциях есть два кабеля — CCS Combo 2 и GB/T. Первый подходит для многих электромобилей с европейским разъёмом, второй — для части машин китайского рынка.

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Метки:
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