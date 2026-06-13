В сети АЗС «Татнефть» ввели существенные ограничения на продажу топлива 13.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Не более 20 литров бензина АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизеля за одну заправку — действие этого лимита подтвердили «Зеленоград.ру» на горячей линии «Татнефти».

Заправки «Татнефти» рядом с Зеленоградом находятся на Георгиевском шоссе, рядом с «Раздольем»; на Кутузовском шоссе, рядом с недостроенным коттеджным поселком; на Пятницком шоссе в Брехово и на Ленинградском шоссе в Елино и Чашниково.

Сообщения некоторых телеграм-каналов об ограничениях на других АЗС не подтвердились.

В «Роснефти» новых ограничений по объёму нет, выяснил корреспондент «Зеленоград.ру». Действуют только «старые»: лимит в 9000 рублей за заправку и запрет заправлять топливо в любые канистры.

В «Газпромнефти» ограничений на продажу тоже нет. Заодно мы уточнили на горячей линии, есть ли бензин. Оказалось, что на АЗС в Андреевке АИ-95 сейчас нет.

Сообщения о проблемах с заправкой на АЗС вокруг Зеленограда появились неделю назад: наши читатели сообщали о перебоях с топливом — редакция проверила эти случаи и выяснила, что общего дефицита нет, но на отдельных станциях топлива действительно не было, а сеть Teboil ввела лимит в 100 литров на колонку из-за технических проблем.

Теперь лимиты по объёму появляются и на других заправках. Но если лимит в 100 литров актуален для грузовиков, то 20 литров — это уже существенный лимит для легковой машины.

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Метки:
азс, топливо
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