Проверяем слухи о перебоях с бензином на АЗС вокруг Зеленограда 06.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Горожане пересылают сообщения и фото из чатов о закрытых колонках или ограничениях на продажу топлива. Например, на этом фото объявление якобы с одной из АЗС сети Teboil на Ленинградском шоссе — там написано об ограничении отпуска всех видов топлива: не более 100 литров на одну колонку.

Это не лимит «в одни руки», а для легковых машин такой объём обычно не критичен. И это не подтверждение дефицита — фото одной колонки само по себе ничего не доказывает. Это может быть техническая неисправность, временное отсутствие конкретного вида топлива, обслуживание колонки или локальная ситуация на одной АЗС.

Официальных сообщений от Teboil о сетевых ограничениях на продажу топлива мы не нашли. В открытых сообщениях о лимитах на отдельных АЗС Москвы и Подмосковья Teboil также не фигурирует среди сетей, которые подтверждали ограничения.

По другим сетям ситуация выглядит неоднородно: где-то ограничения подтверждали, где-то говорили, что общих лимитов нет, но они могут появляться на отдельных станциях в зависимости от ситуации. ФАС и Минэнерго в общих заявлениях утверждают, что внутренний рынок топлива находится под контролем.

Поэтому фото объявления на одной АЗС мы рассматриваем не как подтверждение дефицита или сетевого ограничения, а как повод проверить, есть ли реальные локальные перебои.

Если вы действительно лично столкнулись с отсутствием бензина, дизеля или лимитами на АЗС в Зеленограде или рядом с городом — пришлите нам:

— адрес АЗС или точку на карте

— какой вид топлива отсутствовал или какой был лимит

— дату и примерное время

— фото объявления, стелы, колонки или чека, если есть

— что сказали сотрудники АЗС, если спрашивали

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азс
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