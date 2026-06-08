Teboil — лимит в сто литров из-за технических проблем

Единственное подтверждённое ограничение действует в сети Teboil. На горячей линии сообщили, что из-за технических проблем на всех АЗС сети введён лимит — не более 100 литров топлива за одну заправку. Когда ограничения снимут, пока неизвестно.



В опросе в телеграме-канале «Зеленоград.ру» участвовали более 1200 человек, которые заправлялись в последние дни. Большинство сообщили, что заправились без проблем, но примерно каждый четвёртый столкнулся с отсутствием топлива или ограничениями.



Перебои и лимиты происходят на фоне роста цен на бензин в Москве. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю АИ-92 подорожал на 24 копейки, а АИ-95 — на 35 копеек. Ранее ограничения на продажу топлива также фиксировались на отдельных АЗС в Новой Москве — не более 60 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки.