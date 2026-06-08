После публикации о возможных ограничениях на продажу топлива читатели прислали в редакцию «Зеленоград.ру» десятки сообщений о закрытых колонках и отсутствии бензина на отдельных АЗС.
Мы обзвонила горячие линии «Нефтьмагистрали», Teboil и «Роснефти»: общего дефицита сети не подтверждают, но ограничения и временные закрытия есть. Рассказываем, что удалось узнать.
На заправки «Нефтьмагистрали» жаловались чаще всего. Читатели сообщали об отсутствии АИ-95 в 14-м и 5-м микрорайонах, а перебои длятся уже около двух недель. В одном из случаев обычный АИ-95 отсутствовал, но АИ-95 Evo отпускали без ограничений. Также поступали сообщения о нехватке АИ-92 на АЗС в Чёрной Грязи.
На горячей линии «Нефтьмагистрали» редакции сообщили, что на станции привезли бензин. «Все виды топлива в Зеленограде есть», — подтвердили сегодня.
По сообщениям читателей, перебои были и на заправках «Роснефти». Несколько человек рассказывали об отсутствии АИ-95 на АЗС на Панфиловском проспекте, а также о временном закрытии станций в Алабушево и на пересечении ЦКАД с Пятницким шоссе.
В «Роснефти» редакции сообщили, что АЗС на Панфиловском проспекте не работает 8 и 9 июня из-за очистки топливного резервуара.
На станции в Андреевке бензин отпускают без ограничений. До АЗС на Пятницком шоссе дозвониться не удалось, поэтому уточнить её статус не получилось.
Единственное подтверждённое ограничение действует в сети Teboil. На горячей линии сообщили, что из-за технических проблем на всех АЗС сети введён лимит — не более 100 литров топлива за одну заправку. Когда ограничения снимут, пока неизвестно.
В опросе в телеграме-канале «Зеленоград.ру» участвовали более 1200 человек, которые заправлялись в последние дни. Большинство сообщили, что заправились без проблем, но примерно каждый четвёртый столкнулся с отсутствием топлива или ограничениями.
Перебои и лимиты происходят на фоне роста цен на бензин в Москве. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю АИ-92 подорожал на 24 копейки, а АИ-95 — на 35 копеек. Ранее ограничения на продажу топлива также фиксировались на отдельных АЗС в Новой Москве — не более 60 литров бензина и 100 литров дизеля в одни руки.