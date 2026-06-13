Полиция попросила сократить число самокатов в Москве — операторы предупреждают, что станет хуже 13.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Прокатных самокатов в Москве может стать меньше: полиция просит город сократить квоты после роста аварий с СИМ.

Операторы спорят: если убрать часть арендных самокатов, люди пересядут на личные — а их почти невозможно контролировать через возраст, геозоны и данные о поездках.

При этом главная проблема — с детьми на самокатах — часто возникает не из-за сбоя сервисов, а потому что взрослые передают им свои аккаунты.

Что случилось

За январь-май число ДТП со средствами индивидуальной мобильности выросло в 2,6 раза — до 306 случаев. Один человек погиб, 320 пострадали.

В четверти случаев водителями СИМ были несовершеннолетние. В большинстве таких ДТП дети наезжали на пешеходов, и все эти наезды были на арендном транспорте.

Зеленоград — не исключение: на прошлой неделе в городе произошли три аварии с самокатами, и пострадавших в них было больше, чем в автомобильных ДТП за тот же период.

Что предлагает МВД

Госавтоинспекция просит не только снизить общую квоту на самокаты, но и рассмотреть дополнительные меры против аренды несовершеннолетними.

Сейчас по договору с городом оператора могут наказать за аварию с ребёнком: если виноват несовершеннолетний на прокатном самокате, парк сервиса могут сократить на тысячу самокатов. Позиция ЦОДД по предложению МВД пока неизвестна.

Почему сокращение числа самокатов может не сработать

Сервисы кикшеринга предупреждают: сокращение парка может подстегнуть спрос на личные самокаты. В отличие от арендных, они не охвачены такими механизмами контроля, как верификация возраста, медленные зоны и данные о поездках.

«Операторам и правоохранительным органам будет гораздо сложнее обеспечивать безопасность», — предупреждает «Юрент». Whoosh опасается, что уменьшение парка сделает бизнес нерентабельным.

Нужен закон против передачи аккаунтов детям

Операторы указывают, что многие аварии с несовершеннолетними происходят не из-за сбоев верификации, а потому что взрослые сами передают детям свои аккаунты.

В Зеленограде это видно и на улице: можно встретить случаи, когда на одном прокатном самокате едут сразу несколько детей. Формально сервисы запрещают такие поездки, но на практике запрет работает не всегда.

Сейчас штраф 100 тысяч рублей за передачу аккаунта ребёнку — это условие договора с сервисом, деньги могут списать с карты владельца аккаунта. Но это не закон: если сервис не узнает о нарушении, последствий может не быть. Административной ответственности за передачу аккаунта несовершеннолетнему в КоАП нет.

Эксперты считают, что без ответственности для взрослых, передающих аккаунты детям, снижение квот будет косметической мерой.

Бороться не с прокатом, а со злоупотреблениями

Кикшеринг остаётся популярным транспортом: только в апреле на самокатах совершили более 8 миллионов поездок. Сейчас москвичам доступны 60 тысяч прокатных самокатов, а среди читателей «Зеленоград.ру» прокатом пользуется более 20%.

Если вы видите ребёнка на прокатном самокате или поездку вдвоём-втроём, можно пожаловаться оператору через приложение или поддержку: указать место, время и, если есть, приложить фото. При аварии нужно вызывать полицию и скорую; данные о поездке оператор сможет передать правоохранителям по запросу.

Получается, спор не столько о количестве самокатов на улицах, сколько о том, как закрыть доступ детям: через наказание операторов, ответственность взрослых за передачу аккаунта или контроль на улице. Пока такого механизма нет, сокращение парка может уменьшить число прокатных самокатов, но не обязательно сделает поездки безопаснее.

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Метки:
полиция, штраф, самокаты, моноколеса и другие сим
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