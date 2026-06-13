Прокатных самокатов в Москве может стать меньше: полиция просит город сократить квоты после роста аварий с СИМ.

Операторы спорят: если убрать часть арендных самокатов, люди пересядут на личные — а их почти невозможно контролировать через возраст, геозоны и данные о поездках.

При этом главная проблема — с детьми на самокатах — часто возникает не из-за сбоя сервисов, а потому что взрослые передают им свои аккаунты.