4 мая напротив корпуса 936 читатель «Зеленоград.ру» сфотографировал необычную картину: на одном прокатном самокате «Юрент» ехали сразу четыре человека. Автор фото уже отправил жалобу в сервис проката. Проблем сразу две: по правилам на самокате можно ездить одному, и этот один должен быть совершеннолетним.
Вопрос, который в таких ситуациях остаётся без ответа: как дети вообще получили самокат? Официально арендовать его можно только с 18 лет через приложение с привязанной картой. «Зеленоград.ру» направил запрос в «Юрент» с просьбой объяснить, как такое стало возможным.
Пока ответа нет, вариантов несколько: ребёнок воспользовался разрешенной поездкой до обязательной проверки возраста или чужим аккаунтом MosID. Вероятно, во всех этих случаях ответственность — включая штрафы по договору с сервисом — ляжет на родителей и на владельца аккаунта.
В договоре «Юрента» прописано: ехать на самокате вдвоём и тем более перевозить детей — нарушение. За это грозит штраф пять тысяч рублей и блокировка аккаунта. Для Москвы условия строже — за это нарушение добавляется ещё сто тысяч.
Штраф за передачу самоката несовершеннолетнему также составляет сто тысяч рублей. То есть сумма за эти два нарушения может составить до 205 тысяч рублей — если они применяются одновременно.
Это не административный штраф с протоколом и разбирательствами. Если сервис узнает о нарушении, деньги спишутся с привязанной карты. Платить будет тот, на чей аккаунт оформлена аренда — даже если самокатом пользовался ребёнок с чужого телефона или SIM-карты.
Сколько раз штраф в сто тысяч рублей применялся на практике, пока неизвестно. Выясним и вернёмся с ответом.