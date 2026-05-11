Сколько обойдется родителю такая поездка

В договоре «Юрента» прописано: ехать на самокате вдвоём и тем более перевозить детей — нарушение. За это грозит штраф пять тысяч рублей и блокировка аккаунта. Для Москвы условия строже — за это нарушение добавляется ещё сто тысяч.

Штраф за передачу самоката несовершеннолетнему также составляет сто тысяч рублей. То есть сумма за эти два нарушения может составить до 205 тысяч рублей — если они применяются одновременно.

Это не административный штраф с протоколом и разбирательствами. Если сервис узнает о нарушении, деньги спишутся с привязанной карты. Платить будет тот, на чей аккаунт оформлена аренда — даже если самокатом пользовался ребёнок с чужого телефона или SIM-карты.

Сколько раз штраф в сто тысяч рублей применялся на практике, пока неизвестно. Выясним и вернёмся с ответом.