Инцидент произошёл 3 мая около 18:30: девушка на арендованном самокате двигалась по площади Юности и в пешеходной зоне сбила девятилетнего ребёнка. Мальчика госпитализировали в Тушинскую больницу — в зеленоградском детском центре нет отделения нейрохирургии, что может указывать на травму головы. На площади Юности действует медленная зона: прокатные самокаты там не должны разгоняться быстрее 15 км/ч.

Почему дело привлекло внимание главы СК — официально не объясняется. Возможно, причина в обстоятельствах, которые редакция «Зеленоград.ру» зафиксировала с первого дня: зеленоградская полиция в официальной сводке не указала возраст водителя самоката, хотя обычно он указывается у участников ДТП.

Очевидцы в нашем чате писали, что самокатом управляла двенадцатилетняя девочка, которая после наезда скрылась с места происшествия, бросив самокат — его забрал наряд ДПС. Если возраст подтвердится, возникают вопросы к оператору: каким образом несовершеннолетняя смогла арендовать самокат.

Редакция «Зеленоград.ру» направила запросы в ГУ МВД — с просьбой раскрыть возраст водителя и объяснить, почему он не был указан в сводке, и в «Юрент» — с просьбой подтвердить, принадлежит ли самокат сервису, и с вопросами о том, на какой аккаунт он был оформлен и как работает верификация возраста. Ответов пока нет.