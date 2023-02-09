Редакция «Зеленоград.ру» поддерживает новостные каналы и телеграм-чаты для каждого микрорайона. Там больше новостей и обсуждений для местных. Присоединяйтесь, чтобы обсуждать с соседями местную жизнь, делиться новостями, проблемами, советами и т. д.

В чатах можно всё полезное и важное для жителей района. Нельзя — переходы на личности, пустая болтовня.

Есть также общий зеленоградский чат и новостной канал.