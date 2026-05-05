В воскресенье около 18:30 девушка на самокате сервиса «Юрент» двигалась по площади Юности от 1-го микрорайона к 3-му и в пешеходной зоне сбила 9-летнего ребенка.

Ребенка на скорой увезли в Тушинскую больницу, это может говорить о травме головы, так как в зеленоградском детском центре нет отделения нейрохирургии.

Зеленоградская полиция в официальном сообщении почему-то не уточняет возраст девушки, которая управляла самокатом, хотя обычно указывает возраст участников ДТП.

Вчера вечером один из наших читателей сообщал в зеленоградском чате, что «12-летняя деваха сшибла 9-летнего и сбежала, бросив фиолетовый прокатный самокат». Выясним возраст девушки в полиции и вернёмся с ответом.

На площади Юности действует медленная зона — прокатные самокаты не должны разгоняться быстрее 15 км/ч.