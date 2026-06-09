За первую неделю июня в Зеленограде произошло сразу три аварии с участием электросамокатов. В них пострадали три человека — больше, чем в автомобильных ДТП с пострадавшими за тот же период. Случаи разные: взрослый и подростки, личные и прокатные самокаты, столкновения с автомобилями и пешеходом.

Эти ДТП показывают обе стороны проблемы. Самокатчики сами уязвимы при столкновениях с машинами, но в смешанном движении могут травмировать пешеходов. При этом в городе нет даже зачатков выделенной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности — поэтому самокатчики часто оказываются в одном пространстве с пешеходами и машинами.

Все три аварии прошлой недели произошли именно в таких «смешанных» местах — на переходе, во дворе и у торгового центра:

Во вторник, 2 июня, на улице Академика Валиева у автокомбината водитель Hyundai Solaris сбил 50-летнего мужчину на личном электросамокате — тот проезжал пешеходный переход, не спешившись. Хотя самокатчик получил травму, его должны оштрафовать на 800 рублей.

Через два дня во дворе корпуса 1824 водитель машины столкнулся с 13-летним подростком на личном самокате. Он перестраивался с одной стороны тротуара на другую, когда водитель заезжал во двор. Ребёнка отправили в больницу на скорой

А 7 июня возле торгового центра «Панфиловский» уже самокат стал источником опасности: 15-летний подросток на арендованном электросамокате врезался в 12-летнего пешехода. Ребенка-пешехода отвезли в больницу. Как несовершеннолетний водитель получил доступ к прокатному самокату, не уточняется

После серии аварий ГИБДД напомнила два правила: арендовать электросамокат могут только совершеннолетние, а перед пешеходным переходом водитель самоката обязан спешиться. Родителям стоит проверить, нет ли у подростков доступа к аккаунтам проката.