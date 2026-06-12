На скорости 25 км/ч столкновение с пешеходом приводит к тяжёлым травмам — именно поэтому в людных местах вводятся медленные зоны. На Площадь Юности ДТП с самокатами случаются достаточно часто.



К примеру, в начале мая водитель прокатного самоката сбил здесь ребенка. Он получил тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует глава Следственного комитета. Проверяет ли следствие работу медленных зон, неизвестно.



Это не первый раз, когда медленные зоны не работают. В августе 2024 года редакция «Зеленоград.ру» уже проверяла здесь медленные зоны: из трёх работавших тогда сервисов ограничение соблюдал только один.



Медленные зоны появились после того, как префектура договорилась с операторами об ограничении скорости в людных местах — на площади Юности, Центральном проспекте, в парке Победы, Дендропарке и на бульварах 15, 16 и 20-го микрорайонов.



«Зеленоград.ру» выяснит в департаменте транспорта, почему и как давно не работает медленная зона на площади Юности.