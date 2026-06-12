13 июня в 9:00 любители паркового бега с фиксацией времени в российской системе учета снова стартуют на Солнечной поляне между 1-м и 5-м микрорайонами. Участники собираются с 8:30.
213-й по счету старт попадает на четвертый день рождения проекта, поэтому в программу добавили и особенные моменты.
Во-первых, участников просят прийти в мерче «5 вёрст» или другой яркой одежде — для радостной атмосферы.
Во-вторых, после старта запланирован маленький праздник: общее фото на память, чай с домашними пирогами, теплое дружеское общение и приятные подарки от бегового движения и партнеров.
В забегах участвуют бесплатно, но в сообществе действует правило: «5 раз побегал — 1 раз помоги» — волонтеры нужны для дежурства с секундомерами, сканирования штрих-кодов, раздачи карточек позиций и фотосъемки. Их ищут и на забег в «день рождения».
- Стать волонтером можно по ссылке: https://t.me/RunVolunteerBo
- Подписаться на канал, чтобы отслеживать события: https://t.me/Zelenograd_5Verst_Channel
«5 вёрст» — российское беговое движение, возникшее после ухода из страны международного проекта parkrun. Формат остался тем же: каждую субботу любой желающий может бесплатно пробежать или пройти дистанцию в 5 километров, помогая как волонтер в другие субботы. За несколько лет движение распространилось по десяткам городов, а зеленоградский старт накануне 8 марта стал двухсотым.