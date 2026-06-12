13 июня в 9:00 любители паркового бега с фиксацией времени в российской системе учета снова стартуют на Солнечной поляне между 1-м и 5-м микрорайонами. Участники собираются с 8:30.

213-й по счету старт попадает на четвертый день рождения проекта, поэтому в программу добавили и особенные моменты.