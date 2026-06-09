В 17:00 в среду на площади Юности выступит шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Коллектив известен как один из самых титулованных барабанных проектов в России, создатели которого сумели превратить классическую игру на ударных в масштабный театрализованный перформанс.

Перед концертом с 16:00 проведут анимационные программы и творческие мастер-классы на тему Дня России.

До 15 июня включительно в Зеленограде пройдут и другие мероприятия, посвященные празднику, со свободным входом. А салюта, скорее всего, снова не будет.