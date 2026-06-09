Шоу барабанщиков-виртуозов откроет празднование Дня России в Зеленограде — 10 июня на площади Юности 09.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В 17:00 в среду на площади Юности выступит шоу барабанщиков Vasiliev Groove. Коллектив известен как один из самых титулованных барабанных проектов в России, создатели которого сумели превратить классическую игру на ударных в масштабный театрализованный перформанс.

Перед концертом с 16:00 проведут анимационные программы и творческие мастер-классы на тему Дня России.

До 15 июня включительно в Зеленограде пройдут и другие мероприятия, посвященные празднику, со свободным входом. А салюта, скорее всего, снова не будет.

О барабанном шоу

Vasiliev Groove — известный барабанный проект, который называет себя шоу барабанщиков №1 в России. В разных программах коллектив соединяет игру на ударных, театральную подачу, танцы, спецэффекты и интерактив со зрителями. По данным проекта, команда провела более 4000 выступлений, выступала в 100 городах России и 20 странах мира, участвовала в крупных спортивных и культурных событиях, включая закрытие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Паралимпийские игры 2014 года в Сочи. Коллектив также указывает среди своих регалий Гран-при Всероссийского конкурса барабанных шоу, титул «Лучшее барабанное шоу России» и победу в телепроекте «Лига удивительных людей».

В отдельных шоу-программах Vasiliev Groove используют светящиеся барабаны, спецэффекты, необычные инструменты, сценические костюмы и элементы хореографии.

Расписание мероприятий ко Дню России 11-15 июня

11 июня, четверг, 11:00—13:00, 1-й микрорайон — детский велофестиваль (5+)
К веселому заезду приглашают детей от 5-и лет, заранее регистрироваться не нужно, на месте проведения каждому выдадут индивидуальный номер.

11 июня, четверг, 16:00, 15-й микрорайон — концерт
Выступления вокальных и танцевальных коллективов и мастер-класс на тему Дня России.

12 июня, пятница, 13:00—14:30, Культурный центр «Зеленоград» — концерт (6+)
Народные танцы в исполнении танцевального ансамбля «Вдохновение». Гостей ждут премьерные постановки и любимые танцевальные номера прошлых сезонов. Не обойдется и без традиционного хоровода и разудалой русской плясовой.

12 июня, пятница, 11:00—13:00, 15-й микрорайон — спортивные состязания (6+)
Стритбол, настольный теннис, шахматы и волейбол.

13 июня, суббота, 11:00—13:00, городской пруд — пляжный волейбол (18+)
Турнир по пляжному волейболу с грамотами, медалями и кубками.

15 июня, понедельник, 16:00—17:00, 9-й микрорайон — концерт
Выступления вокальных и танцевальных коллективов и мастер-класс на тему Дня России.

Мероприятия организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда.

Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятий, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день праздника.

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Метки:
спорт, концерты, мероприятие, мастер-класс
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