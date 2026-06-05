Каждую субботу и воскресенье, утром и днем, будут проводиться бесплатные занятия: йога, зумба, растяжка, функциональный тренинг, а также мини-турниры по пляжному волейболу
Все тренировки длятся 45 минут. Начало — в 11:00 и 14:00. Участвовать можно без подготовки, но на месте нужно зарегистрироваться у администратора. Детям можно участвовать с 7 лет с родителями.
Школьное озеро
Суббота:
11:00 — зумба
14:00 — растяжка
Воскресенье:
11:00 — йога на пляже
14:00 — функциональный тренинг
Большой городской пруд
Суббота:
11:00 — растяжка
14:00 — зумба
Воскресенье:
11:00 — функциональный тренинг
14:00 — фитрок
На обеих площадках по субботам и воскресеньям с 11:00 до 17:00 можно играть в пляжный теннис, тетербол, фрисби и участвовать в мини-турнирах по пляжному волейболу. Инвентарь выдают бесплатно.
Проект будет работать до 30 августа.