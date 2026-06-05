Каждую субботу и воскресенье, утром и днем, будут проводиться бесплатные занятия: йога, зумба, растяжка, функциональный тренинг, а также мини-турниры по пляжному волейболу

Все тренировки длятся 45 минут. Начало — в 11:00 и 14:00. Участвовать можно без подготовки, но на месте нужно зарегистрироваться у администратора. Детям можно участвовать с 7 лет с родителями.