Фестиваль ходьбы пройдет в воскресенье — нужно сделать 10 тысяч шагов в парке Победы 05.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Фестиваль «10 000 шагов» 7 июня — городской проект, который популяризирует ходьбу как доступную физическую активность. 10 тысяч шагов — это рекомендованная норма ежедневного движения, около 7-8 километров.

Участники получат стартовые пакеты и пройдут маршрут с контрольными точками по парку. Фестиваль подходит для любого возраста.

Регистрация на зеленоградское мероприятие не требуется, вход свободный. Достаточно прийти в парк 40-летия Победы 7 июня с 10:00 до 17:00 и найти пункт регистрации.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, фестиваль, парк победы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Интервалы движения на МЦД-3 на выходных увеличат до 30-50 минут Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
С началом каникул мошенники взялись за детей и за родительские деньги Новости
Участие детей в барахолке «Гаражка» — настоящий опыт предпринимательства. Организаторы предлагают подготовиться к продажам с бизнес-подходом — и поясняют нужные шаги Новости
Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» состоится 4 июля. Открыт набор мастеров Новости
МегаФон создаст первую в России промышленную Private 5G-сеть Реклама
На Пятницком шоссе перевернулся автобус. Пострадали шесть человек Новости
На «гавайской» вечеринке в 18-м микрорайоне выступят две рок-н-ролльные группы Новости
МегаФон создаст для Амурской области систему экомониторинга Реклама
Родителям нового города — 7 июня в Голубом пройдет праздник с анимацией для детей, маркетом изделий ручной работы, беспроигрышной лотереей и акцией в пользу животных Новости
Красивые снимки дикой природы России — выставка зеленоградского фотографа-путешественника открылась в 8-м микрорайоне Новости
МегаФон присоединится к развитию туристического кластера на Байкале Реклама
Ярмарка изделий ручной работы на семейном фестивале «Гаражка» — 7 июня на территории ресторана Nikol’sky Новости
Полонез, вальс, мазурка и кадриль — в июне в КЦ «Зеленоград» пройдут балы Новости
Первые улыбки, горящие глаза и смех появились в Летней IT-школе ЦКО МИЭТ! Каникулы 2026 начались! Реклама
Во дворах Андреевки и Голубого будут искать места для пожарных машин. В Зеленограде разметка уже есть — и часто не работает Новости
Горячую воду должны включить с 4 июня августа в домах 8, 9, 10, 11, 12 микрорайонов Новости
Каникулы без скуки — в «Лунном коте» каждые выходные проходят бесплатные мастер-классы для детей Реклама
Офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закроют осенью — вместо живого приёма поставят терминалы с видеоконсультантом Новости
МегаФон и Мурманская область будут совместно развивать связь в Арктике Реклама
Сбор на лечение подростка, которому не помогала «бесплатная медицина», закрыли менее чем за 12 часов после публикации на «Зеленоград.ру» Новости
Картинки с выставки: ушедшая красота зеленоградских фонтанов Новости
Симфонические поп- и рок-хиты исполнит танцующий оркестр на сцене КЦ «Зеленоград» 30 ноября — сейчас можно купить билеты за 2200 рублей Новости
Пляж на городском пруду подготовили к лету — но вопросы ещё остались Новости
«Действительно была необходимость так глубоко копать?» Горожане — о ремонте дорожек рядом с деревьями Новости
Выделенную полосу для автобусов начали обустраивать на улице Гоголя Новости
Июнь в клинике EsteMedika: «Витаминный лифтинг» для нее и глубокое увлажнение для него Реклама
Восстановлен поврежденный после атаки БПЛА фасад корпуса 2038 Новости
Деньги на лечение собирают 17-летнему зеленоградцу — рекомендованный препарат не входит в ОМС Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде Реклама
Родителям нового города — нарисовать пейзаж, смастерить мягких сов и поиграть с аниматорами под открытым небом получится на этой неделе Новости
Интеллектуальный и веселый отдых — летние квизы в ресторане на площади Юности Новости
«Сотни хвостиков ждут вашего тепла и заботы» — Сбор помощи животным из приютов вновь пройдет в Зеленограде Новости
МегаФон лидирует по ключевым показателям качества связи в Москве Реклама
Работы на Панфиловском расширяются — но когда начнут ремонтировать проезжую часть, неизвестно Новости
Мотоциклисты раздадут детям сладости и покажут технику — в среду на Центральной площади Новости
Пушкинский день отметят в Зеленограде 6 июня — в программе несколько семейных мероприятий в старом городе Новости
На площади Юности открыли летнюю зону с каруселью, детскими играми и автодромом Новости
На лыжероллерной трассе в Крюково поставят павильон с прокатом и комфортной раздевалкой. Отдельных дорожек для пешеходов в проекте пока нет Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру