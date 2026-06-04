Помимо барахолки «дети-детям», здесь будут представлены локальные мастера и бренды — с товарами для детей и взрослых. Мероприятие начнется в 13:00 и продлится несколько часов. Вход для гостей свободный.
- Яркие футболки с принтами для детей и взрослых от Dali Craft
- Товары магазина мультибрендовой детской и подростковой одежды и обуви «Крутышка»
- Интерьерные фигурки и изделия из натурального дерева мастерской «Краснов»
- Вязаные игрушки и интерьерные куклы Анны Горбулёвой
- Заколки, банты и аксессуары для волос с ручной вышивкой проекта «ВышиваЛОСЬ»
- Украшения ручной работы, созданные проектом «Украшения мечты»
- Украшения ручной работы проекта Mother of space
- Мерч от семейного кафе No drama mama
- Зеленоградский мерч от Zelenograd.ru
Список участников «взрослого» раздела ярмарки продолжает формироваться.
На фестивале мы будем дарить и разыгрывать зеленоградский мерч, а также сертификаты на отличные услуги известных локальных компаний.
Среди призов:
- полуторачасовой сеанс спа-массажа лица и тела в известном отеле Benedict Hotel&SPA
- безлимитное однодневное посещение популярного городского курорта Termoland на двоих
- депозит 6000 рублей в кафе аутентичной японской кухни «Инари ками»
- уникальный мерч от Zelenograd.ru: городские шоперы, носки и открытки
Здесь прозвучит музыка, предложат вкусную уличную еду, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, организуют викторины и розыгрыш подарков.
«Зеленоград.ру» — информационный партнер «Гаражки»
О фестивале мы уже рассказывали ранее: детская барахолка и концепция, программа активностей и выступлений этого года, перенос даты проведения и барахолка «дети-детям»
- Правила участия, рекомендации и обновление информации о фестивале — в канале «Гаражка 5.0»
- Место проведения мероприятия: парковка ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).