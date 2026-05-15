«Гаражка» — пятый семейный фестиваль с детской барахолкой пройдет 31 мая на территории ресторана Nikol’sky 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В последнее воскресенье мая дети станут настоящими предпринимателями и будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только.

В программе также — маркет локальных брендов, музыка, уличная еда, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия.

Вход свободный, список участников формируется — скоро организаторы откроют регистрацию, об этом мы напишем отдельно.

За несколько лет проведения зеленоградская «Гаражка» выросла из детской ярмарки-распродажи в ежегодный масштабный фестиваль для всей семьи.

Главная задумка и сердце события — барахолка «дети — детям»

Юные предприниматели предложат товары и очень детские активности, а другие дети — гости праздника — будут выбирать и покупать интересное им. Это динамично, необычно и весело. Участники смогут применить свои таланты в дружественной и праздничной атмосфере.

Предложение ярмарки будет таким:

— игрушки, книги, одежда, фигурки, предметы интерьера, марки, поделки, украшения, изделия на 3D-принтере, глиняные статуэтки, самостоятельно выращенные растения;

— выпечка, лимонады, сладости, угощения, которые дети приготовят сами;

— очень детские активности: татушки и аквагрим, маленькие лотереи и квесты, домашний тир, фокусы и так далее.

Программа фестиваля намного шире барахолки

— маркет локальных брендов: детская одежда, игрушки, экотовары, изделия ручной работы и товары для дома

— уличная еда и живая музыка

— развлекательные зоны для детей и родителей

— мастер-классы и воркшопы: от творчества до науки и информационных технологий

— шоу-программа с участием партнеров: концертные выступления, викторины и интерактивы

— розыгрыши призов и специальные конкурсы

— летние фотозоны, а также профессиональные фотографы, которые будут работать на фестивале

— красивое праздничное оформление и харизматичный ведущий

Посмотреть, как «Гаражка» прошла год назад, можно здесь: https://vk.com/wall-182611061_347, https://vk.com/wall-182611061_242.

Ресурсы фестиваля:

Фестиваль начнется 31 мая (это воскресенье) в 13:00 и пройдет на территории ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).

Это мероприятие для всей семьи. Продолжительность в прошлом году составила пять часов, в этом году программа и время проведения еще уточняются. Вход свободный. Регистрацию участников организаторы объявят чуть позже.

Zelenograd.ru — информационный партнер «Гаражки».

