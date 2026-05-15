В последнее воскресенье мая дети станут настоящими предпринимателями и будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только.

В программе также — маркет локальных брендов, музыка, уличная еда, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия.

Вход свободный, список участников формируется — скоро организаторы откроют регистрацию, об этом мы напишем отдельно.

За несколько лет проведения зеленоградская «Гаражка» выросла из детской ярмарки-распродажи в ежегодный масштабный фестиваль для всей семьи.