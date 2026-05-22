Концертная программа

— Частная музыкальная академия «АфинаMusic» откроет праздник выступлением ансамбля и мастер-классом по вокалу и игре на гитаре.

— Спортивно-танцевальный клуб DDC («ДиДиСи») продемонстрирует навыки учеников — детей с 3-х лет и взрослых, которые занимаются спортивными бальными и современными танцами, а еще брейк-дансом.

Спортивные выступления и мастер-классы

— Школа художественной гимнастики «Пятый элемент"для девочек от 3-х лет покажет гимнастические номера и проведет мастер-класс для будущих гимнастов.

— Семейный клуб «Киндер Холл» проведет мастер-классы по детской йоге и тхэквондо, а также организует футбольный матч для малышей.

Развивающие занятия

— Центр проектирования будущего для подростков «Тинс Холл» проведет профориентационное экспресс-тестирование. В центре занимаются подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ и предпрофильным образованием.

— Семейный клуб «Киндер Холл» для детей от года проведет мастер-классы по творчеству, организует аквагрим и роспись хной для всех желающих, а также соберет всех гостей фестиваля на заключительный танцевальный хип-хоп-флешмоб.

— Центр инженерного творчества «Склад Ума» для детей от 5-ти до 11-ти лет предложит создать парашют, открытки «с огоньком» и губную гармошку, применяя знания из увлекательной физики, математики и инженерии.

— Международная айти-школа новой цифровой грамотности для детей KIBERone проведет мастер-класс на компьютере с элементами популярной игры Minecraft. В школе юное поколение приобретает навыки в области высоких технологий для успешного будущего.

— Студия английского языка для детей от 3-х до 16-ти лет «Чемпионика» проведет кулинарный класс по приготовлению популярного напитка бабл-ти (чая со съедобными и забавными шариками) на английском языке.

Творчество и рукоделие

— Творческая студия «Умилительный уголок» научит детей варить мыло и изготавливать саше. В центре развивают творческие способности детей с акцентом на позитив уроков.

— Творческий центр «Сделано с Александрой» организует мастер-классы по созданию игрушек из помпонов и брелка-медузы из фетра и лент. В этом центре занимаются всеми видами рукоделия с детьми и проводят мероприятия в формате рукодельного квеста.

Бьюти-сюрприз

Сеть стоматологических клиник и медицинских центров для всей семьи «Никор» предложит всем желающим украсить зубы популярными декоративными стразами.

Фудкорт и стиль праздника

— Повара и кондитеры ресторана авторской и европейской кухни Nikol’sky весь фестиваль будут готовить авторские хот-доги и лимонады, варить горячую кукурузу и радовать гостей воздушной сладкой ватой.

— Цветочная студия MD flowers создаст по-настоящему летнее и почти волшебное оформление праздника и проведет мастер-класс по сборке красивой цветочной композиции. Студия собирает и доставляет свежие и стильные букеты в современных тенденциях флористики, а также декорирует праздники.

Информационный партнер фестиваля — Zelenograd.ru. Журналисты издания будут освещать фестиваль и проведут беспроигрышную лотерею с подарками для гостей праздника.

О задумке и формате «Гаражки» мы уже рассказали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62143/.

Фестиваль начнется 31 мая (это воскресенье) в 13:00 и пройдет на территории ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).

Мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.