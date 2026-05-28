«Мы очень хотим, чтобы „Гаражка“ состоялась именно такой, какой вы ее любите: солнечной, теплой и наполненной вашими улыбками. Поэтому приняли это непростое решение о переносе и надеемся на ваше понимание!» — обращаются к гостям организаторы.
Новая дата проведения ежегодного праздника на территории ресторана Nikol’sky — 7 июня, это воскресенье. Начало фестиваля — по-прежнему в 13:00.
Во время «Гаражки» дети станут настоящими предпринимателями и будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только. В программе также — маркет локальных брендов, музыка, уличная еда, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия.
Это мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.
О фестивале мы уже рассказывали ранее: детская барахолка и концепция и программа этого года. Ранее мероприятие было запланировано на 30 мая (субботу), но перенесено из-за фактического изменения погоды.
- Место проведения мероприятия: парковка ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).
