«Мы очень хотим, чтобы „Гаражка“ состоялась именно такой, какой вы ее любите: солнечной, теплой и наполненной вашими улыбками. Поэтому приняли это непростое решение о переносе и надеемся на ваше понимание!» — обращаются к гостям организаторы.

Новая дата проведения ежегодного праздника на территории ресторана Nikol’sky — 7 июня, это воскресенье. Начало фестиваля — по-прежнему в 13:00.

Во время «Гаражки» дети станут настоящими предпринимателями и будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только. В программе также — маркет локальных брендов, музыка, уличная еда, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия.

Это мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.