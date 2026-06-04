Участие детей в барахолке «Гаражка» — настоящий опыт предпринимательства. Организаторы предлагают подготовиться к продажам с бизнес-подходом — и поясняют нужные шаги 04.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В воскресенье, 7 июня, с 13:00 на территории ресторана Nikol’sky дети будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только.

Команда семейного фестиваля «Гаражка» предлагает каждому участнику взять максимум от такого опыта и использовать бизнес-подход к предпринимательской деятельности — даже если она пока ограничена форматом одного мероприятия, бизнес-мышление будет активировано.

А еще жюри проведет конкурс для детей-предпринимателей в разных номинациях, где будут учтены уникальность товаров и услуг, оформление прилавка, уровень сервиса и использование стратегий продвижения. Победители получат призы.

Этапы бизнес-планирования и конкурсные номинации

Выбор продукта или услуги

Продумайте, что можно предложить:

  • игрушки, книги, одежду, которые вы «переросли», фигурки, предметы детского интерьера, необычные камушки или марки
  • свои поделки: браслеты, изделия на 3D?принтере, глиняные статуэтки или самостоятельно выращенные растения
  • домашнее печенье или лимонад, попкорн или сладости, не требующие специального хранения — обязательно уточните у организаторов условия и требования (ссылка ниже)
  • услуги — в бьюти?сфере (аквагрим, плетение кос, временные тату), развлекательной индустрии (тир, квесты, эстафеты, лотереи) или образовательной сфере (мастер?классы, воркшопы)
  • удивите покупателей — придумайте уникальный товар или услугу, каких еще не видел фестиваль

Назначение цены и способа оплаты:

  • Рассчитайте себестоимость, оцените прибыль, назначьте цену и способ оплаты, подготовьте ценники, таблички с телефоном, QR-коды.

Прилавок, вывеска, оформление:

  • Продумайте стильное, яркое, необычное оформление прилавка.

Стратегия продаж — особенно клиентоориентированность:

  • хорошее знание своего товара и услуги
  • вежливое общение с клиентами
  • красивая упаковка
  • доброжелательность и улыбки
  • приятные бонусы и комплименты

Рекламная кампания: чем удивить своего покупателя?

  • Раздавайте визитки, проводите акции, привлекайте покупателей танцами, стихами и своим творческим подходом.

Какие инструменты можно использовать:

  • создавайте контент в соцсетях, отмечайте @nikolsky.restaurant, записывайте видео
  • делитесь всеми этапами подготовки, привлекайте и мотивируйте своих подписчиков.

А еще организаторы учтут вклад участников ярмарки в такие направления:

Нанотехнологии

  • за изделия на 3D?принтере, информационные услуги и продукты, созданные с помощью ИИ

Экология

  • за инициативы по сбору пластика и утилизации батареек, экологически чистые продукты и заботу об окружающей среде

Благотворительность

  • за поддержку фондов защиты животных, сбор корма для питомцев приютов
  • за адресацию части товара тем, кто в нем нуждается, но не может купить
  • за установку ящика для пожертвований в пользу хорошей инициативы

Программа «Гаражки» намного шире барахолки

Здесь развернется и «взрослый» маркет локальных брендов, прозвучит музыка, предложат вкусную уличную еду, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, организуют викторины и розыгрыш от партнеров мероприятия.

Это мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.

Подарки за фото и розыгрыш призов от «Зеленоград.ру»

На фестивале мы будем дарить и разыгрывать зеленоградский мерч, а также сертификаты на отличные услуги известных локальных компаний.

Среди призов:

  • полуторачасовой сеанс спа-массажа лица и тела в известном отеле Benedict Hotel&SPA
  • безлимитное однодневное посещение популярного городского курорта Termoland на двоих
  • депозит 6000 рублей в кафе аутентичной японской кухни «Инари ками»
  • уникальный мерч от Zelenograd.ru: городские шоперы, носки и открытки

«Зеленоград.ру» — информационный партнер «Гаражки».

О фестивале мы уже рассказывали ранее: детская барахолка и концепция, программа активностей и выступлений этого года и перенос даты проведения.

Правила участия, рекомендации и обновление информации о фестивале — в тг-канале «Гаражка 5.0».

Место проведения мероприятия: парковка ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).

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Метки:
дети, ярмарки, уличная торговля, мероприятие, Nikol’sky
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