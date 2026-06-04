В воскресенье, 7 июня, с 13:00 на территории ресторана Nikol’sky дети будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только.

Команда семейного фестиваля «Гаражка» предлагает каждому участнику взять максимум от такого опыта и использовать бизнес-подход к предпринимательской деятельности — даже если она пока ограничена форматом одного мероприятия, бизнес-мышление будет активировано.

А еще жюри проведет конкурс для детей-предпринимателей в разных номинациях, где будут учтены уникальность товаров и услуг, оформление прилавка, уровень сервиса и использование стратегий продвижения. Победители получат призы.