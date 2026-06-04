В воскресенье, 7 июня, с 13:00 на территории ресторана Nikol’sky дети будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только.
Команда семейного фестиваля «Гаражка» предлагает каждому участнику взять максимум от такого опыта и использовать бизнес-подход к предпринимательской деятельности — даже если она пока ограничена форматом одного мероприятия, бизнес-мышление будет активировано.
А еще жюри проведет конкурс для детей-предпринимателей в разных номинациях, где будут учтены уникальность товаров и услуг, оформление прилавка, уровень сервиса и использование стратегий продвижения. Победители получат призы.
Выбор продукта или услуги
Продумайте, что можно предложить:
- игрушки, книги, одежду, которые вы «переросли», фигурки, предметы детского интерьера, необычные камушки или марки
- свои поделки: браслеты, изделия на 3D?принтере, глиняные статуэтки или самостоятельно выращенные растения
- домашнее печенье или лимонад, попкорн или сладости, не требующие специального хранения — обязательно уточните у организаторов условия и требования (ссылка ниже)
- услуги — в бьюти?сфере (аквагрим, плетение кос, временные тату), развлекательной индустрии (тир, квесты, эстафеты, лотереи) или образовательной сфере (мастер?классы, воркшопы)
- удивите покупателей — придумайте уникальный товар или услугу, каких еще не видел фестиваль
Назначение цены и способа оплаты:
- Рассчитайте себестоимость, оцените прибыль, назначьте цену и способ оплаты, подготовьте ценники, таблички с телефоном, QR-коды.
Прилавок, вывеска, оформление:
- Продумайте стильное, яркое, необычное оформление прилавка.
Стратегия продаж — особенно клиентоориентированность:
- хорошее знание своего товара и услуги
- вежливое общение с клиентами
- красивая упаковка
- доброжелательность и улыбки
- приятные бонусы и комплименты
Рекламная кампания: чем удивить своего покупателя?
- Раздавайте визитки, проводите акции, привлекайте покупателей танцами, стихами и своим творческим подходом.
Какие инструменты можно использовать:
- создавайте контент в соцсетях, отмечайте @nikolsky.restaurant, записывайте видео
- делитесь всеми этапами подготовки, привлекайте и мотивируйте своих подписчиков.
А еще организаторы учтут вклад участников ярмарки в такие направления:
Нанотехнологии
- за изделия на 3D?принтере, информационные услуги и продукты, созданные с помощью ИИ
Экология
- за инициативы по сбору пластика и утилизации батареек, экологически чистые продукты и заботу об окружающей среде
Благотворительность
- за поддержку фондов защиты животных, сбор корма для питомцев приютов
- за адресацию части товара тем, кто в нем нуждается, но не может купить
- за установку ящика для пожертвований в пользу хорошей инициативы
Здесь развернется и «взрослый» маркет локальных брендов, прозвучит музыка, предложат вкусную уличную еду, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, организуют викторины и розыгрыш от партнеров мероприятия.
Это мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.
На фестивале мы будем дарить и разыгрывать зеленоградский мерч, а также сертификаты на отличные услуги известных локальных компаний.
Среди призов:
- полуторачасовой сеанс спа-массажа лица и тела в известном отеле Benedict Hotel&SPA
- безлимитное однодневное посещение популярного городского курорта Termoland на двоих
- депозит 6000 рублей в кафе аутентичной японской кухни «Инари ками»
- уникальный мерч от Zelenograd.ru: городские шоперы, носки и открытки
«Зеленоград.ру» — информационный партнер «Гаражки».
О фестивале мы уже рассказывали ранее: детская барахолка и концепция, программа активностей и выступлений этого года и перенос даты проведения.
Правила участия, рекомендации и обновление информации о фестивале — в тг-канале «Гаражка 5.0».
Место проведения мероприятия: парковка ресторана Nikol’sky (район МЖК, корпус 532).