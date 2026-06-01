Занятия проводят тренеры Мосгорспорта, тренировки обычно длятся час. На занятия нужно зарегистрироваться заранее. Тренировки проходят в рамках проекта «Мой спортивный район"/

Настольный теннис у корпуса 1123

Занятия по вторникам и воскресеньям в 20:15 — для взрослых и детей от 10 лет, по четвергам в 20:15 — только для взрослых, по субботам в 11:15 — для взрослых и детей от 10 лет. Нужно принести свои ракетки и мячик.

Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3953511/

Волейбол в парке Победы и у корпуса 1542

По вторникам и воскресеньям занятия начинаются в 20:15 и открыты для взрослых и детей от 10 лет. По четвергам в 20:15 — только для взрослых. По субботам волейбол начинается в 11:15, участвовать могут взрослые и дети от 10 лет.

Запись в парк Победы: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3733439/

Запись 1542: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3681408/

Баскетбол у корпуса 165Б

По вторникам и воскресеньям занятия начинаются в 20:15 и открыты для взрослых и детей от 10 лет. По четвергам в 20:15 — только для взрослых. По субботам баскетбол начинается в 11:15, участвовать могут взрослые и дети от 10 лет.

Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3952417/

Бадминтон у корпуса 828

Бадминтон проходит по вторникам и воскресеньям в 20:15 — для взрослых и детей от 10 лет, по четвергам в 20:15 — только для взрослых, по субботам в 11:15 — для взрослых и детей от 10 лет. Нужно принести свои ракетки и волан.

Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3952064/

Фитнес есть почти на всех площадках с игровыми видами спорта: у корпусов 1123, 165Б, 828, 924, 1542 и в парке Победы.

Обычно занятия проходят перед игровой тренировкой: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:00, по субботам в 10:00. На фитнес организаторы советуют взять гимнастический коврик: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3953511/

Бег у корпуса 904

Беговые тренировки проходят по средам и пятницам в 19:30, по воскресеньям в 10:00. Участвовать можно с 18 лет. Запись на следующую неделю открывается по понедельникам после 12:00.

Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3879647/

Роллер-спорт на Центральной площади

Тренировки проходят по понедельникам и субботам с 19:00 до 20:00. Участвовать можно с 18 лет. Нужны свои ролики и защита, шлем обязателен. Запись на следующую неделю открывается по понедельникам после 12:00.

Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3932642/



Детей до 13 лет включительно должен сопровождать законный представитель. Если ребёнка приводит другой взрослый, нужна доверенность. На тренировки нельзя приходить с животными, кроме собак-поводырей в наморднике.