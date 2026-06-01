Бесплатные занятия по настольному теннису, волейболу, баскетболу и бадминтону начались в Зеленограде 01.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Занятия проводят тренеры Мосгорспорта, тренировки обычно длятся час. На занятия нужно зарегистрироваться заранее. Тренировки проходят в рамках проекта «Мой спортивный район"/

  • Настольный теннис у корпуса 1123

Занятия по вторникам и воскресеньям в 20:15 — для взрослых и детей от 10 лет, по четвергам в 20:15 — только для взрослых, по субботам в 11:15 — для взрослых и детей от 10 лет. Нужно принести свои ракетки и мячик.
Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3953511/

  • Волейбол в парке Победы и у корпуса 1542

По вторникам и воскресеньям занятия начинаются в 20:15 и открыты для взрослых и детей от 10 лет. По четвергам в 20:15 — только для взрослых. По субботам волейбол начинается в 11:15, участвовать могут взрослые и дети от 10 лет.
Запись в парк Победы: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3733439/
Запись 1542: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3681408/

  • Баскетбол у корпуса 165Б

По вторникам и воскресеньям занятия начинаются в 20:15 и открыты для взрослых и детей от 10 лет. По четвергам в 20:15 — только для взрослых. По субботам баскетбол начинается в 11:15, участвовать могут взрослые и дети от 10 лет.
Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3952417/

  • Бадминтон у корпуса 828

Бадминтон проходит по вторникам и воскресеньям в 20:15 — для взрослых и детей от 10 лет, по четвергам в 20:15 — только для взрослых, по субботам в 11:15 — для взрослых и детей от 10 лет. Нужно принести свои ракетки и волан.
Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3952064/

Обычно занятия проходят перед игровой тренировкой: по вторникам, четвергам и воскресеньям в 19:00, по субботам в 10:00. На фитнес организаторы советуют взять гимнастический коврик: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3953511/

  • Бег у корпуса 904

Беговые тренировки проходят по средам и пятницам в 19:30, по воскресеньям в 10:00. Участвовать можно с 18 лет. Запись на следующую неделю открывается по понедельникам после 12:00.
Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3879647/

  • Роллер-спорт на Центральной площади

Тренировки проходят по понедельникам и субботам с 19:00 до 20:00. Участвовать можно с 18 лет. Нужны свои ролики и защита, шлем обязателен. Запись на следующую неделю открывается по понедельникам после 12:00.
Запись: https://moysportrayon.timepad.ru/event/3932642/

Детей до 13 лет включительно должен сопровождать законный представитель. Если ребёнка приводит другой взрослый, нужна доверенность. На тренировки нельзя приходить с животными, кроме собак-поводырей в наморднике.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
спорт, активный досуг
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Обитатели Школьного озера — мирные соседи или воинственные конкуренты Новости
Подземный пешеходный переход на Панфиловском проспекте продублируют наземными «зебрами» Новости
Чёрное озеро могут открыть за месяц до конца лета — благоустройство заметно продвинулось Новости
«Последние звонки» прошли в зеленоградских школах Новости
Афиша мероприятий на июнь от культурного центра Акрополь Новости
Забег-экскурсия по городу Ruts впервые пройдёт в Зеленограде — можно с детьми, собакой и в любом темпе Новости
Космический микроскоп МИЭТа сгорел, но успел показать, как разрушается металл Новости
Симфоническое шоу эйфория снова в Зеленограде Новости
В двух водоемах Зеленограда официально разрешили купаться. Но погода пока против Новости
Ребёнка с магнитами в животе привезли в зеленоградскую больницу. Такие случаи уже заканчивались операциями Новости
Облаву на безбилетников провели у «Речного вокзала» — уже по новым штрафам Новости
Карусель на площади Юности заработает 30 мая. Вместе с фестивалем «Лето в Москве» Новости
Закрывается единственный зеленоградский офис «Мосэнергосбыта». Помещение в корпусе 438 продадут с торгов Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 30-31 мая, праздник 1 июня и новую неделю Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 30-31 мая в Зеленограде Новости
Ежедневные семейные экскурсии и интерактивные мероприятия «Дома лани» в июне — афиша событий опубликована, ведется запись Новости
Уличная палатка с ягодами заработала на площади Юности: клубника дороже, чем на рынке, но дешевле, чем в соседнем «Перекрёстке» Новости
В уличный бассейн с подогревом в 16-м микрорайоне начали продавать билеты. Билеты теперь оплачивают сразу при записи Новости
Администрация школы 1557 пообещала не ставить платные уроки в середину дня Новости
Первая образовательная выставка в Зеленограде Реклама
Утёнок с городского пруда погиб в ветклинике. Врачи подозревают, что его могли накормить хлебом Новости
Ребенок выпал на козырек подъезда корпуса 508 Новости
Спортивно-патриотическая смена дневного пребывания в ДОСААФ Реклама
Электрички в субботу будут проезжать Ховрино и несколько других станций без остановки. Вместо них запустят автобусы Новости
Участковым врачам «разрешили» подрабатывать после смены. Но пациенту может быть труднее выбрать другого терапевта Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
Летние и каникулярные лагеря Дети
Теннисные корты в лесу закрыли на замок. Рассказываем, где взять ключи Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Лекция доктора физико-математических наук, популяризатора науки Алексея Семихатова состоится в Зеленограде Реклама
Семейный фестиваль и детскую барахолку «Гаражка» переносят на 7 июня из-за погоды — чтобы полностью сохранить концепцию, формат и настроение праздника Новости
Еще праздник ко Дню защиты детей — 1 июня на площади Юности гостей ждут цирковые номера, огненное шоу и модный показ дизайнеров-подростков Новости
Дом на берегу рядом с Зеленоградом Новости
Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» открыл регистрацию на интенсивы в июне. Места быстро разбирают, но пока они есть на большинство мероприятий Новости
Бесплатные автобусы «Зеленопарка» перестали ходить без предупреждения Новости
«Лужники» становятся все популярнее Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру