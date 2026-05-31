Подарки за фото и розыгрыш призов проведёт «Зеленоград.ру» на семейном фестивале «Гаражка» 7 июня 31.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Однажды наша редакция придумала и сделала отличные подарки всем, кто любит Зеленоград — наборы наклеек, шоперы, носки и открытки с уникальными принтами.

На празднике 7 июня в микрорайоне МЖК мы будем дарить и разыгрывать зеленоградский мерч, а также сертификаты на отличные услуги известных локальных компаний.

Стикерпак за фото

Один из четырех очень зеленоградских наборов наклеек смогут получить все желающие.

Задача простая — найти на фестивале символику «Зеленоград.ру», сделать креативное фото на фоне логотипа или флагов редакции, выложить снимок в одну из двух социальных сетей: Вконтакте или Инстаграм (эта соцсеть запрещена в РФ), отметив аккаунт издания @zelenogradru. Затем показать публикацию сотруднику на стенде «Зеленоград.ру» — и выбрать любой набор наклеек.

Что мы подразумеваем под креативным фото?

Снимок, который могут сделать дети вместе с родителями с особенным настроением — необычная композиция, веселая сценка или поза, лучезарная улыбка, в целом — любое творчество приветствуется! Сотрудник редакции поможет найти наш аккаунт в выбранной вами социальной сети.

Сертификаты на услуги зеленоградских компаний

Участники фото-акции испытают удачу в большом розыгрыше хороших сертификатов.

Победители будут определены случайным образом.

Призы предоставили зеленоградские компании, которые поддерживают традицию семейных мероприятий, развития городского досуга и интересных инициатив в Зеленограде.

Среди призов:

— полуторачасовой сеанс спа-массажа лица и тела в известном отеле Benedict Hotel&SPA

— безлимитное однодневное посещение популярного городского курорта Termoland на двоих

— депозит 6000 рублей в кафе аутентичной японской кухни «Инари ками»

— уникальный мерч от Zelenograd.ru: городские шоперы, носки и открытки

О фестивале

Во время барахолки «Гаражка» дети станут настоящими предпринимателями и будут самостоятельно продавать личные вещи, игрушки, поделки, лимонад, выпечку и не только. В программе фестиваля также — маркет локальных брендов, музыка, уличная еда, развлечения и квесты, мастер-классы и воркшопы, выступления и викторины, призы и подарки от партнеров мероприятия.

Это мероприятие для всей семьи. Для ориентира — продолжительность в прошлом году составила пять часов. Вход свободный.

О фестивале мы уже рассказывали ранее: детская барахолка и концепция и программа этого года.

«Зеленоград.ру» — информационный партнер «Гаражки».

