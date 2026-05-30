30 августа Зеленоград впервые примет «Рутс» — серию городских забегов без соревнования на скорость. Участники смогут пройти дистанцию бегом или шагом, слушая аудиогид о городе; регистрация уже открыта для взрослых участников.
«Рутс» — это урбан трейл: маршрут проходит не только по обычным дорогам, но и через парки, лестницы, общественные пространства и иногда здания. Организаторы называют такой формат знакомством с городом в беговом режиме.
В каждом городе «Рутс» предлагает две дистанции — большую и малую. Выбрать дистанцию можно при регистрации или уже во время забега, на развилке маршрута. Электронного хронометража и гонки на результат нет.
В исходном анонсе для Зеленограда указаны дистанции примерно 10 и 5 километров. Конкретный маршрут по городу, место старта и финиша, время старта и подробное расписание программы пока не опубликованы.
Зарегистрироваться могут участники с 18 лет. Для получения номера понадобятся паспорт или другой документ, спортивная страховка на день забега или медицинская справка, а также подписанное соглашение о личной ответственности. Регистрация проходит через сайт RussiaRunning. Стоимость участия от 2000 рублей.
С детьми прийти тоже можно: участники младше 18 лет бегут вместе с зарегистрированными родителями или опекунами, но официально участниками забега не считаются. Собаку нужно добавить при регистрации; для получения номера питомца организаторы просят показать ветеринарный паспорт с обязательными прививками.
На дистанции обещают аудиогид. По правилам РУТС, в каждом городе его записывают специально для маршрута и выкладывают в приложении WeGoTrip. Какие именно зеленоградские места войдут в аудиогид, пока неизвестно.
Перед стартом организаторы анонсируют спортивные активности, мастер-классы и зоны развлечений, а после финиша — пикник: завтрак на открытом воздухе и концерт местных групп. Подробной программы пока нет.
Каждый финишер получит медаль из бетона в форме крышки люка. Размер не уточняется.