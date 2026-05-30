«Рутс» — это урбан трейл: маршрут проходит не только по обычным дорогам, но и через парки, лестницы, общественные пространства и иногда здания. Организаторы называют такой формат знакомством с городом в беговом режиме.

В каждом городе «Рутс» предлагает две дистанции — большую и малую. Выбрать дистанцию можно при регистрации или уже во время забега, на развилке маршрута. Электронного хронометража и гонки на результат нет.

В исходном анонсе для Зеленограда указаны дистанции примерно 10 и 5 километров. Конкретный маршрут по городу, место старта и финиша, время старта и подробное расписание программы пока не опубликованы.

Зарегистрироваться могут участники с 18 лет. Для получения номера понадобятся паспорт или другой документ, спортивная страховка на день забега или медицинская справка, а также подписанное соглашение о личной ответственности. Регистрация проходит через сайт RussiaRunning. Стоимость участия от 2000 рублей.

С детьми прийти тоже можно: участники младше 18 лет бегут вместе с зарегистрированными родителями или опекунами, но официально участниками забега не считаются. Собаку нужно добавить при регистрации; для получения номера питомца организаторы просят показать ветеринарный паспорт с обязательными прививками.

На дистанции обещают аудиогид. По правилам РУТС, в каждом городе его записывают специально для маршрута и выкладывают в приложении WeGoTrip. Какие именно зеленоградские места войдут в аудиогид, пока неизвестно.

Перед стартом организаторы анонсируют спортивные активности, мастер-классы и зоны развлечений, а после финиша — пикник: завтрак на открытом воздухе и концерт местных групп. Подробной программы пока нет.

Каждый финишер получит медаль из бетона в форме крышки люка. Размер не уточняется.